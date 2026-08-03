الجيزة.. تكثيف العمل بالمشروعات الخدمية بالبدرشين ومتابعة الوصلات المنزلية للصرف الصحي

أجرى إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، جولة ميدانية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بمركز البدرشين، وذلك في إطار تكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بالمتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة.

حيث عاين نائب محافظ الجيزة، الشوارع المدرجة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية بتركيب بلاط الإنترلوك لعدد ٢٩ شارعًا بمناطق الشوري ومكتب الصحة القديم ومتفرعات شارع الجمهورية مشددًا على سرعة إنهاء أعمال الصرف الصحي تمهيدًا للبدء في تنفيذ أعمال تركيب بلاط الإنترلوك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية بمدينة البدرشين.

وتابع نائب المحافظ الأعمال الإنشائية بمشروع مجلس مدينة البدرشين الجديد حيث استمع خلال الجولة التفقدية إلى شرح تفصيلي عن مراحل العمل بالمشروع.

ومن ناحية أخرى، تفقد الشهابي، أعمال الوصلات المنزلية للصرف الصحي بالمناطق المحرومة من خدمة الصرف الصحي بمناطق الشوري والصليبة والجعفري والجعودي وسوق بن حزم، مشددًا على إزالة أي معوقات قد تواجه تنفيذ الأعمال، ورفع معدلات التنفيذ طبقًا للجداول الزمنية المحددة لإنهاء الأعمال.

كما تفقد نائب محافظ الجيزة، موقع هبوط الصرف الصحي بشارع عباس عناني بمدينة البدرشين، ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال إصلاح الهبوط.

كما تفقد نائب المحافظ مشروع مبنى مجلس مدينة البدرشين الجديد، ويأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات التطوير المؤسسي ضمن رؤية شاملة تستهدف تطوير المنشآت الإدارية، وتحديث البنية الإدارية، ورفع كفاءة أداء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بما يسهم في تقديم خدمات حكومية تليق بالمواطنين.

واختتم النائب جولته الميدانية بمعاينة منطقة مدرسة منف لدراسة إمكانية مدها بخدمة الصرف الصحي، ووجه مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بإعداد الدراسة اللازمة للمنطقة لبحث إمكانية توصيل خدمة الصرف الصحي.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة، بشير عبد الباسط العقباوي، رئيس مركز ومدينة البدرشين، وأحمد فرغلي، رئيس قطاع جنوب للصرف الصحي بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، وعماد حمدي، مدير عام الصرف الصحي بالبدرشين والعياط بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، وعماد عبد الله، بقطاع المشروعات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، ومسؤولو مديرية الإسكان، والشركات المنفذة للأعمال.