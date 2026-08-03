بالتعاون مع جامعة هارفارد.. الصحة تكثف برامج وأنشطة التوعية بمرض السكري

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الاثنين، الدكتور أسامة حمدي أستاذ الباطنة والسكر بجامعة هارفارد الأمريكية، لبحث توحيد الجهود المشتركة والتوسع في البرامج والأنشطة التوعوية المرتبطة بمرض السكري بين الأسر المصرية، بهدف تقليل معدلات الإصابة ورفع كفاءة الحالة الصحية للمواطنين.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع استعرض إنجازات الوزارة في الحد من الإصابة بالسكري من خلال مبادرة رئيس الجمهورية لرعاية أطفال السكري ضمن مبادرات «100 مليون صحة»، كما بحث تطوير برامج التوعية وتكثيفها لرفع الوعي الصحي والثقافي للأسر التي تضم مصابين بالمرض، مع التركيز على الأعراض المبكرة وطرق الوقاية وأهمية الكشف المبكر.

العادات الغذائية غير المتوازنة

‎ووجه الوزير، بالتنسيق المشترك بين الوزارة ومعهدي السكر والتغذية وجامعة هارفارد للعمل على هذا الملف، لتشمل البرامج توفير نمط غذائي صحي ومتوازن وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول العادات الغذائية غير المتوازنة، وإدراجها ضمن البرامج التعليمية للطلاب بالتعاون مع الجهات المختصة، بما يسهم في رفع جودة الحياة الصحية للأسرة المصرية.

حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني مساعد الوزير لمبادرات الصحة العامة، والدكتورة هنادي محمد رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، والدكتور إيهاب نبيل مدير المعهد القومي للسكر والغدد الصماء.