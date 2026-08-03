قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بن شرقي حلقة الوصل بين عموتة ولاعبي الأهلي.. تفاصيل
مصر آمنة من الأحزمة الزلزالية ولا خطر على البنية التحتية.. البحوث الفلكية توضح
الحق اشتري عيار 21 بـ 5930 جنيهًا.. مفاجأة بشأن الذهب خلال الفترة المقبلة
الـ 5 جرام بـ35 ألف.. أسعار سبائك الذهب عيار 24 الآن
عنف وإجرام وتجويع وإمراض.. هذا ما فعله الاحتلال بالمعتقل سليمان حميد
ادعولي يا أخواتي أنا طالع المنصة.. آخر ظهور للمتهم بانتحال صفة قاضٍ قبل القبض عليه
الأربعاء المقبل.. افتتاح المؤتمر العربي الـ12 للمسؤولين عن الأمن السياحي
مات ساجدا.. وفاة مسن أثناء صلاة الفجر بمسجد في كفر شكر
صور نفسه بوشاح القضاة للنصب على المواطنين ..تفاصيل اعترافات عاطل انتحل صفة قاضي
سافرت واتغربت وخد دهبي وعزالي واتجوز بيهم.. صاحبة فيديو "سب الزوج " تكشف تفاصيل جديدة
رصاصة إسرائيلية تخترق يد طفل فلسطيني داخل فصله الدراسي بغزة
طارق السيد: ياسر إبراهيم يطلب 30 مليون جنيه لتمديد عقده مع الأهلي لموسمين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بالتعاون مع جامعة هارفارد.. الصحة تكثف برامج وأنشطة التوعية بمرض السكري

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الاثنين، الدكتور أسامة حمدي أستاذ الباطنة والسكر بجامعة هارفارد الأمريكية، لبحث توحيد الجهود المشتركة والتوسع في البرامج والأنشطة التوعوية المرتبطة بمرض السكري بين الأسر المصرية، بهدف تقليل معدلات الإصابة ورفع كفاءة الحالة الصحية للمواطنين.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع استعرض إنجازات الوزارة في الحد من الإصابة بالسكري من خلال مبادرة رئيس الجمهورية لرعاية أطفال السكري ضمن مبادرات «100 مليون صحة»، كما بحث تطوير برامج التوعية وتكثيفها لرفع الوعي الصحي والثقافي للأسر التي تضم مصابين بالمرض، مع التركيز على الأعراض المبكرة وطرق الوقاية وأهمية الكشف المبكر.

 العادات الغذائية غير المتوازنة

‎ووجه الوزير، بالتنسيق المشترك بين الوزارة ومعهدي السكر والتغذية وجامعة هارفارد للعمل على هذا الملف، لتشمل البرامج توفير نمط غذائي صحي ومتوازن وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول العادات الغذائية غير المتوازنة، وإدراجها ضمن البرامج التعليمية للطلاب بالتعاون مع الجهات المختصة، بما يسهم في رفع جودة الحياة الصحية للأسرة المصرية.

حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني مساعد الوزير لمبادرات الصحة العامة، والدكتورة هنادي محمد رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، والدكتور إيهاب نبيل مدير  المعهد القومي للسكر والغدد الصماء.

وزير الصحة والسكان أستاذ الباطنة هارفارد الجهود المشتركة السكري الوعي الصحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال السويس

هل تحدث هزة أرضية أكبر من زلزال اليوم؟.. البحوث الفلكية يوضح التفاصيل

الذهب

الجرام وصل 3920 جنبها.. انخفاض سعر الذهب اليوم الإثنين

زلزال

منشور متداول يثير الجدل بعد الهزة الأرضية.. وتوقعات بنشاط زلزالي وبركاني قبل ساعات من الزلزال

البنزين

بعد زيادات الأسعار العالمية.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

أرشيفية

البحوث الفلكية تكشف حقيقة حدوث زلزال جديد خلال الفترة المقبلة

الذهب

الذهب نزل الحق اشتري .. سعر الجرام من عيار 21 يسجل رقماً قياسياً جديدا

تنسيق الجامعات 2026

لو مجموعك بين 50-60% علمي.. تعرف على الكليات المتاحة في تنسيق الجامعات 2026

موجة حارة قياسية

موجة حارة قياسية تضرب البلاد.. الحرارة تلامس 46 درجة وتحذيرات عاجلة بسبب القبة الحرارية

ترشيحاتنا

الهام شاهين

إلهام شاهين تكشف صورا جديدة من كواليس "حين يكتب الحب"

طريقة عمل الشيش طاووق.

طريقة عمل الشيش طاووق

طريقة عمل بيتزا السبانخ بالجبن

طريقة عمل بيتزا السبانخ بالجبن

بالصور

إلهام شاهين تكشف صورا جديدة من كواليس "حين يكتب الحب"

الهام شاهين
الهام شاهين
الهام شاهين

ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة في فصل الصيف

ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة فى فصل الصيف..
ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة فى فصل الصيف..
ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة فى فصل الصيف..

تفاصيل مثيرة.. العالم الهولندي يفجر مفاجأة عن زلزال مصر قبل الإعلان من البحوث الفلكية

الزلزال
الزلزال
الزلزال

طريقة عمل برجر لحم مشوي

طريقة عمل برجر لحم مشوي..
طريقة عمل برجر لحم مشوي..
طريقة عمل برجر لحم مشوي..

فيديو

الشاي

قبل ما تشرب الكوب.. تحذير خطير من الشاي مجهول المصدر

فاتن بن عمر العزيزي

مأساة تهز الرياضة المغربية.. وفاة لاعبة كرة قدم غرقًا أثناء محاولة الوصول إلى سبتة

أحمد ماهر

كنت غاضبا.. أحمد ماهر يكشف كواليس تكريمه فى المهرجان القومي للمسرح.. فيديو

فيروس بوربون

فيروس نادر بلا علاج .. بوربون يهاجم الأمريكيين| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين ينهار السقف.. الغش من خيانة القلم إلى دمار المجتمع

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

المزيد