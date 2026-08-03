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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رفع 2000 طن مخلفات هدم وبناء أسفل كوبري المنيب بالجيزة

رفع مخلفات
رفع مخلفات
أحمد زهران

نفذت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الضبيعي رئيس الهيئة، حملة موسعة بالتنسيق مع حي جنوب الجيزة لرفع وتجميع المخلفات والرتش أسفل كوبري المنيب.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، بشأن التصدّي للإشغالات ورفع كفاءة النظافة العامة بمختلف أحياء ومراكز المحافظة.

وأسفرت الحملة عن رفع نحو 2000 طن من مخلفات الرتش والأنقاض، مع إعادة تجريد ونظافة الموقع بالكامل لسيولة الحركة المرورية وتحسين المظهر الحضاري والجمالي بالمنطقة.

وتم الدفع بأسطول من سيارات النقل الكبيرة والمعدات الثقيلة واللوادر التابعة للهيئة لإنجاز الأعمال في وقت قياسي، وجرت الأعمال بحضور محمد زكي، مدير عام الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.

وذلك للقضاء على البؤر العشوائية للمخلفات أسفل المحاور والكباري الرئيسية، ومنع تراكم الأنقاض للحد من التلوث البيئي والارتقاء بالمظهر العام.

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