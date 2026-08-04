كلوا بطيخ .. جمال شعبان يكشف مفاجآت بعد شائعات الهرمونات

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار شائعات كثيرة حول فاكهة البطيخ، موضحًا أنه يحب البطيخ لما يمتلكه من فوائد صحية.

وأضاف أن الشائعات التي طالت البطيخ تمثلت في الحديث عن حقنه بالهرمونات، ووجود أشياء أخرى قد تجعل المواطنين ينفرون من تناوله، مؤكدًا أن جميع هذه الأقاويل غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة.

وأوضح العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه "قلبك مع جمال شعبان"، أن البطيخ يعد فاكهة مناسبة لفصل الصيف، لما تحتويه البطيخة من كميات كبيرة من المياه، مشيرًا إلى أن تناوله يساعد في حماية الشخص من الجفاف.

ولفت إلى أن البطيخ يحتوي على مادة الليكوبين التي تمنحه اللون الأحمر، وهي مادة مضادة للأكسدة، كما يحتوي على عناصر مفيدة للجسم، مشيرًا إلى أن له فوائد تدعم صحة الرجال.

ونصح جمال شعبان الأشخاص الذين لا يعانون من أي مشكلات صحية بتناول البطيخ والاستفادة من فوائده.