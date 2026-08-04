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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إطلاق المنصة الوطنية للسياحة الصحية.. خطوة إستراتيجية نحو رقمنة الخدمات وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي

إطلاق المنصة الوطنية للسياحة الصحية..
إطلاق المنصة الوطنية للسياحة الصحية..
أ ش أ

 أطلق الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، ورئيس المجلس الوطني للسياحة الصحية المنصة الوطنية للسياحة الصحية، من المتحف المصري الكبير، في احتفالية حضرها أعضاء المجلس، والوزراء والمحافظين والسفراء وممثلي الجهات المعنية، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تطوير قطاع السياحة الصحية ودمجه ضمن منظومة رقمية متكاملة.

وأوضح الوزير أن السياحة الصحية موجودة في مصر منذ عقود، إلا أن إنشاء منظومة وطنية متكاملة يمنح القطاع إطارًا مؤسسيًا واضحًا ينظم رحلة السائح الصحي من إجراءات التأشيرة وحتى الحصول على الخدمة الطبية والمتابعة بعدها، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي في هذا المجال.

‏‎وأكد الدكتور حسام عبدالغفار مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمي للوزارة، أن مصر تمتلك منظومة صحية وبحثية متطورة مدعومة بكوادر طبية عالية الكفاءة وبنية مؤسسية تعتمد معايير جودة دولية، مشيرًا إلى تقدمها إلى المركز الخامس والعشرين عالميًا في تصنيف «سيماجو» للأبحاث العلمية المستشهد بها بعد أن كانت في المركز السابع والثلاثين قبل أقل من عشر سنوات، وامتلاكها مئات المنشآت المعتمدة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية «جهار»، فضلًا عن استقبال مستشفياتها مئات الآلاف من المرضى الأجانب من 124 دولة منذ عام 2019، بما يعكس الثقة الدولية في المنظومة الصحية المصرية.

‏‎من جانبه، أكد السيد «عمرو صدقي» الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة الصحية، أن مصر تقدم للسائح تجربة سياحية واستشفائية متكاملة تمتزج فيها عراقة الحضارة مع الخبرات الطبية والموارد الطبيعية الفريدة، مشيرًا إلى أن إطلاق منصة «Tour 4 Cure» يمثل خطوة استراتيجية نحو رقمنة خدمات السياحة الصحية وتوحيد منظومة الحجز والخدمات اللوجستية والتسويق بما يعزز تنافسية الدولة ويجذب المزيد من السائحين الصحيين.

وأوضح السيد «صلاح حتاتة» رئيس مجلس إدارة شركة حلول، أن المنصة تمثل البوابة الرقمية الرسمية والموثوقة للسائح الصحي، حيث تدير رحلة المريض بشكل متكامل بدءًا من اختيار مقدم الخدمة، مرورًا بإجراءات السفر والعلاج وحتى المتابعة بعد تلقي الخدمة، مع توفير دليل شامل للمستشفيات وشراكات دولية وفريق متخصص لضمان أعلى معايير الجودة.

وأكد المهندس محمود عفيفي مدير عام شركة «Fixed Egypt» أن المنصة تمثل نقلة نوعية في رقمنة الخدمات وربط جميع أطراف المنظومة عبر بنية تكنولوجية متطورة تضمن سهولة الوصول ورفع كفاءة التشغيل وتحسين تجربة السائح.

وزير الصحة والسكان المجلس الوطني المنصة المتحف المصري الكبير

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إطلاق المنصة الوطنية للسياحة الصحية..

إطلاق المنصة الوطنية للسياحة الصحية.. خطوة إستراتيجية نحو رقمنة الخدمات وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي

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