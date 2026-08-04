قبل ما تبعت بلاغك .. تنبيه عاجل من وزارة الري لهذا السبب

أعلنت وزارة الموارد المائية والري أن جميع البلاغات التي تتلقاها تحظى باهتمام بالغ وتعامل جاد، حيث تتحرك فرق العمل المعنية لمعاينة المواقع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت المخالفة.

وناشدت الوزارة المواطنين ضرورة مراعاة مجموعة من الضوابط الأساسية عند تقديم أي بلاغ، والتي تتمثل في:

توثيق مرئي حديث: إرسال صور أو مقاطع فيديو حديثة ومباشرة من موقع الواقعة محل الشكوى.

تحديد الموقع بدقة تامة: ذكر (المحافظة، المركز، القرية، مع توضيح اسم الترعة أو المصرف إن أمكن) لتسهيل الاستدلال.

التوقيت الزمني: تحديد وقت وتاريخ رصد الواقعة بدقة.

مصداقية البيانات: التأكد من أن الصور المرفقة تخص الموقع الفعلي للشكوى وليست صوراً قديمة أو ملتقطة في محافظة أخرى، مع الامتناع تماماً عن استخدام أي صور أو مقاطع فيديو معدلة أو تم إنشاؤها بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي.

مراجعة مواعيد المناوبات: في حالات البلاغات الخاصة بعدم وصول المياه، يُشترط أولاً مراجعة جداول ومواعيد المناوبات المعلنة رسمياً.

عدم تكرار البلاغ: الاكتفاء بإرسال البلاغ لمرة واحدة طالما تم استلامه بنجاح، لتفادي ازدواجية العمل.

واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن دقة وكاملة البيانات المرسلة تمثل كلمة السر وراء سرعة استجابة الأجهزة المختصة، مما يرفع من كفاءة وفاعلية الإجراءات المتخذة لحماية الموارد المائية وصيانة شبكات الري والصرف بمختلف المحافظات.