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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بسمة وهبة عن تصريحات الفنانات المعتزلات : السوشيال ميديا تضخم الأزمات

بسمة وهبة
بسمة وهبة
شيماء جمال

دعت الإعلامية بسمة وهبة إلى ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المقاطع المجتزأة أو التعليقات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن كثيرًا من الأزمات التي تثار سببها إخراج التصريحات من سياقها الحقيقي. 


وأردفت: «لو حضرتك مكنتيش سمعتي البرنامج ومشوفتيش... متسمعيش الكلام من برة»، مشددة على أهمية الرجوع إلى المصدر الأصلي قبل تكوين أي رأي.


وأوضحت بسمة وهبة خلال تقديم حلقة اليوم، من برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن ما أثير حول تصريحات الفنانة شهيرة جاء نتيجة فهم غير صحيح لكلامها، مؤكدة أن الحديث كان يدور حول شراء مدافن من خلال جمعية الفنانين والإعلاميين، وليس كما صُور على مواقع التواصل الاجتماعي. 
وأضافت أن اجتزاء التصريحات يؤدي إلى تغيير المعنى الحقيقي، وهو ما يفتح الباب أمام حملات التنمر وتزييف الحقائق.

وأكدت الإعلامية أن التعامل المسؤول مع المحتوى الإعلامي يتطلب مشاهدة الحوار كاملًا قبل إصدار الأحكام أو إعادة نشر الروايات المتداولة، مشيرة إلى أن تضخيم الوقائع عبر السوشيال ميديا يخلق أزمات «من لا شيء». 


واختتمت حديثها بالتأكيد على أن التحقق من المعلومات قبل تداولها يعد مسؤولية مشتركة، حفاظًا على الحقيقة ومنعًا للإساءة إلى الأشخاص بسبب تفسيرات أو روايات غير دقيقة.

بسمة وهبة المحور شهيرة

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