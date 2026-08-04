خالد عباس: العاصمة الإدارية فرصة استثمارية لن تتكرر وأصبحت مقصدا لكبار مسئولي العالم

أكد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن العاصمة الإدارية تمثل فرصة استثمارية لن تتكرر، داعيًا المستثمرين المصريين والأجانب إلى الاستفادة من الفرص المتاحة داخل المدينة.

وقال خالد عباس، خلال لقائه عبر شاشة "القاهرة والناس"، إن العاصمة أصبحت مقصدًا لكبار المسؤولين والزوار من مختلف دول العالم، موضحًا أن رؤساء الجمهوريات ورؤساء الوزراء والوزراء يحرصون خلال زياراتهم إلى مصر على زيارة العاصمة الإدارية الجديدة، وهو ما يعكس حجم الإنجاز الذي تحقق، مؤكدًا أن المدينة أصبحت معروفة على المستوى الدولي.

وأضاف خالد عباس، أن العام الحالي يشهد مرور عشر سنوات على تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية، لافتًا إلى أن الحي الحكومي أكمل أربعة أعوام منذ انتقال الحكومة للعمل منه، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي شهدها العالم خلال تلك الفترة.

وأشار خالد عباس، إلى أن العاصمة أصبحت جاهزة لاستقبال المزيد من الاستثمارات، مؤكدًا أن المرافق والخدمات متوافرة، بما يتيح للمستثمرين دراسة الفرص المتاحة واتخاذ قراراتهم الاستثمارية، متوقعًا أن تصبح المدينة بحلول عام 2030 مدينة متكاملة، يعيش بها أكثر من 300 ألف نسمة، مع اكتمال جميع الخدمات والمرافق، وتشغيل النهر الأخضر وحديقة الشعب وساحة الشعب، لتكون مقاصد يستمتع بها سكان العاصمة وزوارها، مؤكدًا أن العاصمة ستضم مزارات مميزة لا توجد إلا بها.