جمال شعبان يوجه تحذيرًا عاجلًا: الذعر قد يكون أخطر من الزلزال

وجه الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، رسالة مهمة للمواطنين بشأن كيفية التصرف عند وقوع الزلازل أو الحرائق أو أي أزمات مفاجئة، داعيًا إلى التحلي بالهدوء وتجنب الذعر.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أن بعض الأشخاص قد يتعرضون لمضاعفات صحية خطيرة نتيجة الخوف الشديد قبل أن يتمكنوا من مغادرة مكان الحادث، سواء كان زلزالًا أو حريقًا أو أي أزمة أخرى.

ولفت إلى أن التصرف الصحيح عند وقوع زلزال يتمثل في الابتعاد عن المصاعد، والتوجه إلى مكان آمن بعيدًا عن المباني المرتفعة إن أمكن، مع حماية الرأس بالاحتماء أسفل جسم متين حتى انتهاء الهزة.

وأشار إلى واقعة وفاة السيدة بسمة سمير من محافظة المنوفية، والتي تزامنت مع زلزال الفجر، موضحًا أن المبنى الذي كانت تقيم فيه لم يتعرض للانهيار أو لأضرار جسيمة، وأن أسرتها أفادت بأنها أصيبت بحالة خوف شديدة.

وأوضح أن الراحلة، وفقًا لما تم تداوله، لم تكن تعاني من مشكلات قلبية معروفة، مؤكدًا أن الخوف والانفعالات النفسية الحادة قد تؤثر في القلب لدى بعض الأشخاص، داعيًا المواطنين إلى التحلي بالسكينة وعدم الاستسلام للذعر في مثل هذه المواقف.