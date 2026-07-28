الموجة الحارة مستمرة .. جمال شعبان يكشف أهم النصائح لحماية القلب

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الموجة الحارة لا تزال مستمرة خلال هذه الفترة، لذلك ينصح مرضى القلب ومرضى السكري بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أن الجميع مطالبون بتناول كميات كافية من المياه، مع ضرورة الاهتمام بصغار السن وكبار السن، والحرص على توفير المياه لهم بشكل مستمر.

ولفت إلى أن المواطنين، خلال فصل الصيف، ينبغي أن يحرصوا على تناول الفواكه الموسمية، مؤكدًا أن الله أنعم علينا بتنوع كبير في الفواكه، ولكل نوع منها فوائد صحية للجسم.

وأشار إلى أنه يطالب المدخنين بالإقلاع عن التدخين، مؤكدًا أن التدخين يسبب العديد من المشكلات الصحية، خاصة أمراض القلب، داعيًا الجميع إلى الحذر والاهتمام بصحتهم.