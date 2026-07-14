جمال شعبان يكشف أبرز أسباب الفشل الكلوي

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الوقاية تغني عن العلاج العلاج، موضحًا أن الشخص إذا التزم بإجراءات الوقاية قد لا يحتاج إلى العلاج، خاصة أن أدوية أمراض القلب وتكاليف علاجها مرتفعة.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه "قلبك مع جمال شعبان"، أن على كل مواطن الحفاظ على صحة قلبه، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل باستمرار على اكتشاف المشكلات الصحية وعلاجها مبكرًا قبل أن تتفاقم وتتحول إلى أزمات.

ولفت إلى أنه يطالب الجميع بالحرص على قياس ضغط الدم بشكل دوري قبل حدوث أي مضاعفات، مؤكدًا أن ارتفاع ضغط الدم هو "القاتل الصامت"، وأن الفترة الأخيرة شهدت زيادة في معدلات الإصابة بالفشل الكلوي.

وأشار إلى أن ارتفاع معدلات الفشل الكلوي يرتبط في كثير من الحالات بمضاعفات ارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه، وليس بقلة شرب المياه كما يعتقد البعض، كما حذر من تناول المسكنات دون استشارة الطبيب، لما قد تسببه من أضرار على الكلى.