اشرب في القلة وبلاش الزجاجات البلاستيكية.. جمال شعبان يوجه نصيحة للمواطنين

حذر الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، من إعادة استخدام زجاجات المياه البلاستيكية أكثر من مرة، موضحًا أنها صممت للاستخدام مرة واحدة فقط، مثل الحقنة الطبية وبعض المستلزمات الطبية الأخرى.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أنه في العديد من الدول يتم استخدام الزجاجات الزجاجية لحفظ مياه الشرب بدلًا من الزجاجات البلاستيكية، وذلك حفاظًا على صحة المواطنين.

ولفت إلى أن دراسة إيطالية حديثة أشارت إلى وجود ارتباط بين استخدام الزجاجات البلاستيكية وبعض المشكلات الصحية لدى الأشخاص المصابين بأزمات قلبية غير مستقرة، داعيًا إلى توخي الحذر والاطلاع على نتائج الدراسات العلمية في هذا الشأن.

وأشار إلى أن أواني الفخار «القلة» ، التي كان يُحفظ فيها الماء قديمًا، كانت خيارًا جيدًا، ناصحًا بتناول المياه المحفوظة في أوانٍ فخارية أو زجاجات زجاجية للحفاظ على صحة الجسم.