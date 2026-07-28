من ساعات إلى دقائق.. أستاذ جراحة قلب يكشف طفرة القسطرة الحديثة

أكد الدكتور مدحت الرفاعي، أستاذ جراحة القلب، أن هناك تطورًا مذهلًا حدث في طب القلب خلال آخر 20 عامًا، سواء في مصر أو العالم، موضحًا أن من أبرز التطورات أن إجراء القسطرة كان يستغرق ساعات طويلة في السابق، بينما أصبح الآن يتم في أقل من دقيقة.

وأضاف أستاذ جراحة القلب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «قلبك مع جمال شعبان»، تقديم الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الأطباء في الماضي كانوا يواجهون صعوبات كبيرة ويستغرقون وقتًا طويلًا في تشخيص الحالات، كما كانت العمليات الجراحية تستغرق فترات أطول.

ولفت إلى أن من بين التحديات التي كانت تواجه الأطباء أيضًا عمليات الكي الكهربائي، التي كانت تُجرى للقضاء على البؤر غير الطبيعية في القلب، لكن التطورات الحديثة جعلت هذه الإجراءات أكثر سهولة ودقة.

وأشار إلى أن دخول تقنيات جديدة في مجال جراحات القلب ساعد الأطباء على فتح الشرايين المغلقة، وإجراء تدخلات سريعة تنقذ حياة الكثير من المرضى.

وأوضح أن التعامل مع حالات هبوط القلب أصبح أفضل بكثير، مؤكدًا أن السنوات المقبلة ستشهد المزيد من التطورات في مجال علاج وأمراض القلب.