وداعا للأصوات المزعجة.. هوندا تطور أنظمة قيادة ذكية للتوقف عن إزعاج السائق

تسعى شركة “هوندا” اليابانية إلى تقديم حل جديد لمشكلة تشتت السائقين الناتجة عن الكثرة المفرطة للتنبيهات الصادرة عن أنظمة مساعدة السائق الحديثة.

ورغم النجاح الكبير الذي حققته تقنيات السلامة في رصد السيارات والمشاة والدراجات من مختلف الاتجاهات، إلا أن تراكم التحذيرات الصوتية والمرئية في وقت واحد يتسبب في إرباك السائقين وإغراقهم في تنبيهات متتالية أثناء القيادة المزدحمة.

وبدلاً من إضافة المزيد من الحساسات والإشارات، ترتكز رؤية هوندا الجديدة على تطوير نظام يمتلك القدرة على اختيار التنبيه الأهم وحجب باقي التحذيرات غير الضرورية في اللحظة المناسبة.

تفاصيل براءة الاختراع

تكشف طلبات براءة الاختراع التي تقدمت بها هوندا تحت الرقم 20260221030 عن آلية عمل مبتكرة تعيد ترتيب أولويات أنظمة السلامة داخل المركبة. فلن يعود لوح القيادة مضاءً بعشرات الإشارات التحذيرية لمختلف المخاطر المحتملة في الوقت نفسه؛ إذ يعمل النظام الجديد على تحليل البيئة المحيطة بالمركبة وتقييم درجة خطورة كل عنصر متحرك أو ثابت، ثم يركز التنبيه حصرًا على الخطر الأشد إلحاحًا الذي يستوجب تدخلاً مباشرًا من السائق، مما يقلل من ظاهرة الإجهاد التحذيري ويضمن استجابة أسرع للأحداث الحرجية.

ترتيب الأولويات لتحسين استجابة السائق

يعتمد التوجه التقني لشركة هوندا على أن الخطوة القادمة في عالم السلامة المرورية لا تكمن في زيادة عدد التنبيهات بل في تحديد التنبيه الذي يستحق الانتباه المباشر.

ومن خلال هذه الفلترة الذكية، يتمكن السائق من تركيز انتباهه على العائق المباشر دون أن يتشتت ذهنه بالإشارات الثانوية التي يمكن للحاسوب المركزي التعامل معها أو تأجيلها.

وتستهدف الشركة من هذا المفهوم جعل التكنولوجيا أكثر فاعلية في ظروف القيادة المعقدة، مع الحفاظ على هدوء المقصورة الداخلية وتوفير بيئة قيادة آمنة ومنظمة.