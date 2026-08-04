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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية : محادثات روما بين إسرائيل ولبنان مستمرة حتى 6 أغسطس

"الخارجية الأمريكية
"الخارجية الأمريكية
أ ش أ

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيجوت، اليوم الثلاثاء، إن المحادثات بين إسرائيل ولبنان، بوساطة الولايات المتحدة، ستستمر حتى 6 أغسطس الجاري.

وأضاف بيجوت، في منشور على حسابه الرسمي بمنصة (إكس)، أنه استناداً إلى الزخم الناجم عن لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء الإسرائلي بنيامين نتنياهو، وإطلاق المناطق التجريبية الأولى بنجاح في جنوب لبنان، انطلقت اليوم المحادثات الأخيرة بين إسرائيل ولبنان في روما وستستمر حتى 6 أغسطس.

وأوضح المتحدث أن هذه المناقشات تجمع بين فرق فنية من الحكومتين سعيًا للتنفيذ الكامل للإطار الثلاثي في جنوب لبنان، بما في ذلك المناطق التجريبية، ونزع سلاح حزب الله، وإعادة الانتشار الإسرائيلي في جنوب لبنان، وإرساء الأسس للتوصل لاتفاق شامل للسلام والأمن.

وأكد أن الولايات المتحدة تظل ملتزمة التزاماً تاماً بدعم الحكومتين في سعيهما للمضي قدماً في هذه العملية لضمان تحقيق أمن دائم لكلا البلدين، والقضاء على التهديدات الأمنية التي تواجه إسرائيل، واستعادة سلطة الدولة اللبنانية في جميع أنحاء الجنوب.

وزارة الخارجية الأمريكية المحادثات إسرائيل ولبنان

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