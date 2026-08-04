وزير الري : عدم توافر بيانات تشغيل سد النهضة يضع السودان فى موقف بالغ الصعوبة

قال الدكتور هانى سويلم وزير الرى والموارد المائية إن مصر طالبت على مدار جولات التفاوض بوجود آلية واضحة وملزمة لتبادل البيانات الخاصة بتشغيل سد النهضة، بما يتيح لدولتي المصب معرفة كميات المياه المتوقع تمريرها وخطط التشغيل على مدار العام.



وأضاف سويلم فى مؤتمر صحفى اليوم، عقب افتتاح متحف الرى بالعاصمة الجديدة أن عدم توافر هذه المعلومات يضع السودان في موقف صعب إذ لا تستطيع الجهات المسؤولة هناك تحديد أفضل أسلوب لتشغيل السدود أو إدارة المخزون المائي في ظل غياب بيانات دقيقة عن كميات المياه التي ستطلقها إثيوبيا وتوقيتاتها.

وأشار سويلم إلى أن تشغيل السدود يتطلب تنسيقًا مستمرًا وتبادلًا للبيانات، لأن زيادة التصرفات أو خفضها بشكل مفاجئ قد يترتب عليه مخاطر تشغيلية، وهو ما كانت مصر تحذر منه خلال سنوات المفاوضات.

وشدد وزير الموارد المائية والري على أنه لا يمكن تحميل الجانب السوداني مسؤولية أي ارتباك في إدارة المياه في ظل غياب المعلومات اللازمة، مؤكدًا أن المسؤولية تقع على عاتق الجانب الإثيوبي بسبب عدم الالتزام بآلية قانونية ملزمة لتبادل البيانات والتنسيق مع دولتي المصب.

وأكد سويلم على أن مصر ما زالت تتمسك بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، ويضمن تبادل البيانات بصورة منتظمة، بما يحافظ على مصالح جميع الأطراف ويحد من المخاطر المرتبطة بإدارة الموارد المائية المشتركة.

وأوضح وزير الرى، أن وجود مثل هذا الاتفاق كان سيمكن الجهات المعنية من التخطيط المسبق لإدارة المياه، سواء على أساس شهري أو موسمي، ومعرفة التصرفات المتوقعة خلال أشهر السنة، وهو ما يحقق الإدارة الآمنة للسدود والمنشآت المائية.

