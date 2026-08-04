الداخلية تكشف ملابسات واقعة تحطيم كاميرات مراقبة وإتلاف سيارة بالخصوص

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بتحطيم كاميرات المراقبة المثبتة على العقار محل سكنه وإلقاء مادة معجلة للإشتعال على باب العقار سكنه وإحداث تلفيات بسيارته بالقليوبية .







بالفحص تبين أنه بتاريخ 1/ الجارى تبلغ لقسم شرطة الخصوص بالقليوبية من (القائم على النشر – مقيم بدائرة القسم) بتضرره من (أحد الأشخاص) لقيامه بالتعدى عليه بالسب وإحداث تلفيات بسيارته بإستخدام عصا خشبية وإلقاء مادة معجلة للإشتعال أمام العقار سكنه دون إشعالها لخلافات بينهما حول الجيرة لقيامه بوضع كاميرات مراقبة على العقار محل سكنه ورفض المشكو فى حقه ذلك.





أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (خراط - مقيم بذات الدائرة) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشاده ضبط (العصا الخشبية المستخدمة فى التعدى) ونفى قيامه بإلقاء مادة معجلة للإشتعال أمام العقار سكن المبلغ.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .





