جمال شعبان : 99% من مرضى القلب لا ينامون في المواعيد الصحيحة

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن كثيرًا من المواطنين يتناولون الطعام في وقت متأخر من الليل، موضحًا أن هذا الأمر له آثار سلبية على صحة القلب والجسم بشكل عام.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أن 99% من الحالات التي تتردد عليه للكشف على القلب لا تنام في المواعيد الطبيعية، لأنهم يحولون الليل إلى نهار والنهار إلى ليل.

ولفت إلى أن النمط الحياتي للمصريين تغيّر بشكل كبير، وهو ما انعكس على ارتفاع معدلات الإصابة بارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري من النوع الثاني، والسمنة المركزية (دهون البطن)، إلى جانب زيادة أمراض القلب خلال الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن النوم خلال ساعات الليل أمر ضروري للحفاظ على صحة القلب، موضحًا أن النوم لمدة تتراوح بين 4 و5 ساعات قبل الفجر، مع استكمال بقية ساعات النوم لاحقًا، قد يكون مفيدًا، مؤكدًا أن بعض الدراسات تشير إلى أن النوم على مرحلتين قد يحقق فوائد للجسم وشرايين القلب.

وأوضح أن النوم لساعات طويلة ومتواصلة دون فواصل قد يزيد من مخاطر الإصابة ببعض المشكلات القلبية، وقد يرفع احتمالات التعرض للجلطات، داعيًا المواطنين إلى اتباع نمط حياة صحي والالتزام بمواعيد نوم منتظمة.