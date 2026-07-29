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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| نصيحة عاجلة من جمال شعبان.. ومفاوضات إيران لا تقتصر على النووي

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
نتيجة الثانوية العامة 2026

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

مياه الشرب بالشرقية: نبذل قصارى جهدنا لحلول عاجلة تعظم الاستفادة من مصادر المياه لحين تنفيذ «حياة كريمة 2»

رد اللواء المهندس محمد عثمان، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، على شكاوى أهالي مركز أولاد صقر بشأن انقطاع المياه، مؤكدًا أن المشكلة تختلف عن أزمة مركز فاقوس، موضحًا أن أولاد صقر تقع في شمال محافظة الشرقية، وتصنف ضمن "أطراف الشبكة".

شهيرة: أثناء تكريمي في المهرجان القومي للمسرح فاجأوني بأعمال لي منسية
 

علقت الفنانة شهيرة، على تكريمها في المهرجان القومي للمسرح المصري، قائلة: "أجمل ما في التكريم أنهم بحثوا عن أعمال مسرحية لي وفاجأوني بأعمال مسرحية لي كنت ناسياها".

تامر أمين: براند الأهلي عالمي ومعروف في كل حتة.. وعموتة كان منبهرا في حفل أمس

علق الإعلامي تامر أمين، على حفل إعلان النادي الأهلي عن توقيع عقد استثمار وُصف بأنه الأكبر في الشرق الأوسط مع إحدى شركات الاتصالات، والتي حصلت على حقوق تسمية استاد الأهلي.

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 الآن.. تحذير عاجل

تواصلت الشائعات خلال الساعات الماضية بشأن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026، بعد تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم ظهور النتيجة أو تحديد موعد رسمي لإعلانها، وهو ما دفع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى توضيح الحقيقة.
 

اشرب في القلة وبلاش الزجاجات البلاستيكية.. جمال شعبان يوجه نصيحة للمواطنين

حذر الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، من إعادة استخدام زجاجات المياه البلاستيكية أكثر من مرة، موضحًا أنها صممت للاستخدام مرة واحدة فقط، مثل الحقنة الطبية وبعض المستلزمات الطبية الأخرى.


أيمن بهجت قمر: سيد حجاب أستاذي.. وكتبت تتر مسلسل الوتد وكان عمري 22 سنة

كشف الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر أن بدايته في كتابة تترات المسلسلات كانت المحطة التي بدات تجعل اسمه معروفًا داخل البيوت المصرية، مؤكدًا أن الفضل في ذلك يعود إلى الشاعر الكبير سيد حجاب، الذي وجّهه إلى هذا المجال ودعمه وشجعه على الاستمرار فيه.

مسئول باكستاني سابق: مفاوضات إيران لا تقتصر على النووي وتشمل ملفات إقليمية معقدة

قال وزير الدفاع الباكستاني السابق، نعيم لودهي، إن إيران أعلنت بالفعل أنها لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي، مشيرًا إلى أنها قد تقبل بتقييد عمليات تخصيب اليورانيوم أو خفض مستوياتها لفترة معينة، لكن ذلك سيكون مرتبطًا بما ستحصل عليه في المقابل.

المخابز: زيادة تكلفة تصنيع العيش البلدي المدعم 10%

كشف عبد الله غراب، رئيس شعبة المخابز العامة باتحاد الغرف التجارية، تفاصيل موافقة وزارة التموين والتجارة الداخلية على زيادة تكلفة تصنيع الخبز البلدي المدعم 10%، مؤكدًا أن القرار جاء استجابة لارتفاع تكاليف الإنتاج وأجور العمالة.

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ظهرت الآن.. رسميا نتيجة الثانوية العامة 2026 بالدرجات والمجموع الكلي على صدى البلد

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