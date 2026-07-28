قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ظهرت الآن.. رسميا نتيجة الثانوية العامة 2026 بالدرجات والمجموع الكلي على صدى البلد
نبدد أموال الدولة .. صرخة أحمد ماهر لإصلاح المسرح | خاص
السعودية تعلن إحباط هجوم بمسيرات استهدف منشآت نفطية .. وتؤكد حقها في الرد
تنفذها ميليشيات إيرانية .. بيان مهم لـ السعودية يكشف تفاصيل الحوادث الإرهابية ضدها
اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 بعد دقائق وإعلانها للطلاب
أسماء وصور ومجاميع أوائل الثانوية العامة 2026 .. بعد قليل
موجة حارة غداً الأربعاء .. حالة الطقس لمدة 5 أيام
واشنطن تشدد حصارها البحري على إيران .. إعادة توجيه 18 سفينة تجارية وانتشار عسكري واسع
جون إدوارد يرحل عن الزمالك
منتخب مصر للناشئين يتأهل إلى نهائي أفريقيا للكرة الطائرة ويضمن بطاقة كأس العالم
نتنياهو : هدفنا مشترك مع ترامب .. إيران لن تحصل على سلاح نووي
النيابة العامة تُطلق خدماتها الإلكترونية عبر تطبيق “فودافون كاش”
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مسئول باكستاني سابق : مفاوضات إيران لا تقتصر على النووي وتشمل ملفات إقليمية معقدة

ايران
ايران
نتيجة الثانوية العامة 2026

قال وزير الدفاع الباكستاني السابق، نعيم لودهي، إن إيران أعلنت بالفعل أنها لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي، مشيرًا إلى أنها قد تقبل بتقييد عمليات تخصيب اليورانيوم أو خفض مستوياتها لفترة معينة، لكن ذلك سيكون مرتبطًا بما ستحصل عليه في المقابل.

وأوضح لودهي خلال مداخلة مع الإعلامي ياسر رشدي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن طهران ستطالب بالإفراج عن أموالها وأصولها المجمدة، إضافة إلى رفع العقوبات المفروضة عليها، معتبرًا أن جوهر المفاوضات يقوم على مبدأ الأخذ والعطاء بين الطرفين.

وأضاف أن المفاوضات لا تقتصر على الملف النووي فقط، بل تشمل أيضًا العقوبات الاقتصادية، والأوضاع في لبنان، وباب المندب، وغيرها من القضايا الإقليمية.

وأشار إلى أن رفع العقوبات قد يدفع إيران إلى تقديم تنازلات، من بينها السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء عمليات تفتيش، لكنه أكد ضرورة انتظار نتائج المفاوضات.

وقال لودهي إن القيادة الإيرانية ترى أن عدم امتلاكها وسائل ردع كافية قد يجعلها عرضة لهجمات متكررة، في حين تخشى الولايات المتحدة وإسرائيل من أن يؤدي رفع العقوبات إلى تعزيز قدرات إيران بما يسمح لها باستئناف تطوير برنامجها مستقبلًا.

وأضاف أن المشكلة الأساسية تكمن في غياب الثقة بين الطرفين، موضحًا أنه لا توجد ضمانات كاملة تمنع إيران من تطوير برنامج نووي عسكري، كما لا توجد ضمانات تضمن توقف إسرائيل عن استهداف إيران.

واختتم لودهي بالقول إن المفاوضات قد تستغرق وقتًا طويلًا، معربًا عن أمله في أن تسود فرص السلام في الشرق الأوسط، وأن تُحترم حرية الملاحة في المضائق البحرية، وأن يتمكن الطرفان في نهاية المطاف من التوصل إلى اتفاق شامل وعادل.

ايران الحرب اسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس خلال ساعات|ترقبوها على صدى البلد

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. إرتفاع نسبة النجاح بجميع المواد و"الدرجات عالية"

أوائل الثانوية العامة 2026

أسماء وصور ومجاميع أوائل الثانوية العامة 2026 .. بعد قليل

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد ..سجل الآن واحصل على درجاتك

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة تخلو من مجموع 100%..وإرتفاع أعداد الحاصلين على أعلى من90%

نتيجة الثانوية العامة 2026 على موقع صدى البلد

نتيجة الثانوية العامة 2026 على موقع صدى البلد بعد قليل ..سجل الآن

نتيحة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة على صدى البلد .. اعرف موعد الإعلان الرسمي

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 تنتظر "اعتماد الوزير"..وبيان عاجل من التعليم خلال ساعات

ترشيحاتنا

وزير العمل

وزير العمل: التعليم التكنولوجي بوابة الصناعة والإنتاج

جانب من حفل التخرج

3 رسائل لوزير العمل بحفل تخرج مدرسة تكنولوجيا تطبيقية

وزير الطيران

سامح الحفني: مستقبل الطيران الأفريقي يتطلب شراكات أكثر فاعلية لتحقيق التكامل

بالصور

أحمد ماهر يروي قصة رسوبه في الثانوية العامة وبكائه أمام المسرح القومي

أحمد ماهر
أحمد ماهر
أحمد ماهر

مانشيني مدرباً لمنتخب إيطاليا

منتخب إيطاليا
منتخب إيطاليا
منتخب إيطاليا

الأكاديمية العسكرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات | صور

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات ITC-EGYPT 2026
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات ITC-EGYPT 2026
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات ITC-EGYPT 2026

ماذا يحدث لجسمك عند التبرع بالدم؟..فوائد لا تعلمها

ماذا يحدث لجسمك عند التبرع بالدم؟
ماذا يحدث لجسمك عند التبرع بالدم؟
ماذا يحدث لجسمك عند التبرع بالدم؟

فيديو

أحمد ماهر

نبدد أموال الدولة .. صرخة أحمد ماهر لإصلاح المسرح | خاص

سامو زين

ساموزين يشعل الصيف بأغنيته الجديدة "بايظة"

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات ITC-EGYPT 2026

الأكاديمية العسكرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات | صور

خبز إسفنج

خبز يتحول إلى إسفنج تحت الماء.. فيديوهات من أمريكا تثير الذعر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ميس رضا

ميس رضا تكتب : من يكتب سرديتنا العربية وكيف نخاطب العالم دون أن نفقد روايتنا؟

د.عصام محمد عبد القادر

د.عصام محمد عبد القادر يكتب : رياح العوز ودفء الاستقرار الأسري

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب : من تشويش البيانات إلى غرور العقل

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : بدور القاسمي وحفريات الذاكرة

د. هبه جمال

د.هبه جمال تكتب : المجالس المحلية .. جسر التواصل بين المواطن والمنظومة التنفيذية

المزيد