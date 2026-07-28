المخابز : زيادة تكلفة تصنيع العيش البلدي المدعم 10%

كشف عبد الله غراب، رئيس شعبة المخابز العامة باتحاد الغرف التجارية، تفاصيل موافقة وزارة التموين والتجارة الداخلية على زيادة تكلفة تصنيع الخبز البلدي المدعم 10%، مؤكدًا أن القرار جاء استجابة لارتفاع تكاليف الإنتاج وأجور العمالة.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" المذاع على شاشة "النهار": “وافقت وزارة التموين والتجارة الداخلية على زيادة تكلفة تصنيع الخبز البلدي المدعم 10% لتصل إلى 553 جنيهًا بدلًا من 503 جنيهات، استجابة لارتفاع تكاليف الإنتاج وأجور العمالة، بمعدل 50 جنيهًا على كل شوال.”



وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول تراجع مطالب الشعبة من زيادة بنسبة 40% ثم 20% إلى الاكتفاء بنسبة 10%، قال: "10% مؤقتًا، والسيد الوزير قال لنا اليوم المتاح حاليًا 10%، ولما نخش في منظومة الدعم المباشر نقيم التكلفة."



وأوضح أن المخابز لم تحصل على أي زيادة في تكلفة التصنيع منذ ثلاث سنوات، رغم ارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكاليف التشغيل، قائلًا: "طلبنا 40% لأننا على مدار ثلاث سنوات أسعار التكلفة ثابتة ولم تحدث زيادات بمعدل تضخم سنوي 15% ، ومع ارتفاع الأسعار والتضخم وتأجيل تطبيق منظومة الدعم المباشر كان لازم نطالب بإعادة النظر في التكلفة."

وتابع: "المتاح حاليًا، كما قال الوزير، هو 10%، ولسه مش عارفين منظومة الدعم المباشر هتتنفذ فعليًا على الأرض، عشان كده أخدنا الزيادة بنسبة 10% نمشي بيها حالنا."



وحول أسعار الخبز السياحي، أوضح غراب أن الأمر يختلف عن الخبز المدعم، مشيرًا إلى أن سعره تحدده طبيعة كل مخبز ووزن الرغيف المنتج، قائلًا: "ده جانب آخر، وسعره يتحدد بحسب نوعية المخبز، فيه مخابز بتطلع أوزان 150 جرامًا، وأخرى 120 جرامًا، وده اللي بيحدد السعر."