أيمن بهجت قمر: سيد حجاب أستاذي.. وكتبت تتر مسلسل الوتد وكان عمري 22 سنة

كشف الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر أن بدايته في كتابة تترات المسلسلات كانت المحطة التي بدات تجعل إسمه معروفًا داخل البيوت المصرية، مؤكدًا أن الفضل في ذلك يعود إلى الشاعر الكبير سيد حجاب، الذي وجّهه إلى هذا المجال ودعمه وشجعه على الاستمرار فيه.



وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على شاشة "النهار": "كتبت تترات مسلسلات في سن صغير ، والناس عرفت اسمي أكتر في الفترة دي، وده اتعلمته من الشاعر الكبير سيد حجاب، وهو بمثابة أب روحي ليا واستاذ لي ."



وتابع: "كتبت تتر مسلسل ونجح جدًا، وكنت وقتها عندي 22 سنة، وهو مسلسل (الوتد)، وكانت دي البداية الحقيقية، لما الناس شافت إن نجل بهجت قمر بيكتب شعر.