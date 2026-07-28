شهيرة: أثناء تكريمي في المهرجان القومي للمسرح فاجأوني بأعمال لي منسية

علقت الفنانة شهيرة، على تكريمها في المهرجان القومي للمسرح المصري ، مضيفة: "أجمل ما في التكريم إنهم بحثوا عن أعمال مسرحية لي وفاجأوني بأعمال مسرحية لي كنت ناسياها".

وقالت شهيرة في مداخلة هاتفية على قناة “ أون”: "الأعمال المسرحية دي كنت ناسياها لأنها لم يتم توثيقها وتسجيلها".

وتابعت شهيرة: "لما ذكروني بالأعمال المسرحية دي رجعت لذكريات سعيدة نسيتها لإنها غير موثقة".

وأكملت شهيرة: " أنا عملت مسرحية مع الفنان محمود ياسين على المسرح القومي وكانت من المسرحيات الأيقونية وكانت كاملة العدد كل يوم ".

ولفتت : "عملت ساعتها دور باللغة العربية وكان عندي مونولوج لوحدي لمدة 10 دقائق وكان غاية في الصعوبة ".