جمال شعبان : نستهلك مضادات حيوية بـ45 مليار جنيه سنويًا .. والاستخدام العشوائي وراء الأزمة

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن كل إنسان لديه ثلاثة قلوب، وهي: المخ الموجود داخل الجمجمة، والقلب، و"المخ" الموجود داخل الجهاز الهضمي، في إشارة إلى الجهاز العصبي المعوي.

وأوضح أن الحفاظ على القلب يبدأ باتباع نظام غذائي صحي، وأن على كل شخص تناول الطعام بكميات قليلة، حتى لا يضطر في المستقبل إلى تناول الأدوية بكميات كبيرة.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أن مصر تُعد من أكثر دول العالم استهلاكًا للمضادات الحيوية، مشيرًا إلى أن رئيس هيئة الدواء المصرية قال: «نستهلك مضادات حيوية بقيمة 45 مليار جنيه سنويًا»، مؤكدًا أن هذا الرقم كبير جدًا.

وأشار إلى أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع معدلات استخدام المضادات الحيوية هو الاستخدام العشوائي لها، دون استشارة الطبيب أو الالتزام بالإرشادات الطبية.