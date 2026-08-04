الخوف قاتل.. جمال شعبان يعلق على وفاة سيدة بالتزامن مع زلزال الفجر

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الزلزال الذي شعر به المواطنون فجر اليوم أثار حالة من الخوف والقلق لدى كثيرين، داعيًا الجميع إلى التمسك بالإيمان واللجوء إلى الله في مثل هذه المواقف.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أن سيدة تُدعى بسمة سمير، من محافظة المنوفية، توفيت بالتزامن مع وقوع الزلزال، مشيرًا إلى أن أسرتها ذكرت أن الوفاة جاءت بعد حالة من الخوف الشديد، وأنها فارقت الحياة وهي تحتضن أبناءها، بينما كان زوجها خارج المنزل.

ولفت إلى أنه تلقى العديد من الرسائل والاستفسارات حول ما إذا كان الخوف الشديد أو الذعر قد يؤثران في القلب، موضحًا أن الانفعالات النفسية الحادة والضغوط الشديدة قد تؤثر في صحة القلب، وقد ترتبط في بعض الحالات بمضاعفات قلبية لدى أشخاص لديهم قابلية أو أمراض سابقة.

وأشار إلى أن القلب يتأثر بالحالة النفسية والضغوط العصبية، مؤكدًا أهمية تجنب التوتر المفرط والحفاظ على الهدوء، لافتًا إلى أنه سبق أن قدّم حلقة بعنوان «متزعلوش» للتوعية بتأثير الحزن والضغوط النفسية على صحة القلب.