بسمة وهبة: التنمر وتزييف الحقائق مع الفنانين تجاوزا حدود الأدب

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ التنمر وتزييف الحقائق أصبحت من أخطر الظواهر التي تستوجب التوقف أمامها، مشيرة إلى أنها اختارت افتتاح حلقتها بهذا الملف لما يحمله من آثار سلبية على الأشخاص المستهدفين.



وأضافت وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور: «أنا هتكلم النهاردة في موضوع الحقيقة هو مهم، وعايزة أبدأ بيه حلقتي»، موضحة أن الأمر يتعلق بـ«صفة تتعدى حدود الأدب، وهي التنمر». وأعربت عن استيائها الشديد مما تعرضت له الفنانة المعتزلة القديرة شمس البارودي خلال الأيام الماضية من تنمر وإشاعات وتزييف للحقائق.

وتابعت، أنّ الأمر لم يقتصر على شمس البارودي، مؤكدة أن الفنانة شيرين تعرضت كذلك لمواقف مشابهة، إلى جانب الفنان سامو زين وآخرين. وقالت: «هحكيلكم على الموضوع... وهقولكم إيه اللي حصل كمان بالنسبة لموضوع التنمر معاه وناس تانية كتير»، لافتة إلى أنها ستكشف خلال الحلقة من يقف وراء هذه الحملات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشددت الإعلامية على ضرورة التحقق من المعلومات قبل تداولها أو إصدار الأحكام، مؤكدة أن حملات التنمر والإشاعات أصبحت تتجاوز النقد الطبيعي إلى تشويه الأشخاص والإضرار بهم، داعية إلى التعامل بمسؤولية مع ما يتم نشره وتداوله عبر منصات التواصل.