قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتفاق مضيق هرمز لا يعني نهاية الحرب | المنطقة تدخل مرحلة جديدة من الصراع
بسمة وهبة عن تصريحات الفنانات المعتزلات : السوشيال ميديا تضخم الأزمات
رابطة الأندية تكشف عن شعار دمج نادي الشرقية مع إنبي
من عامل نظافة لـ دكتور .. قصة كفاح ضحية تنمر
سويلم : إنهاء أزمة بحيرة سيوة تدريجيا .. وإغلاق الآبار العشوائية
بعد إعلان الحكومة الأخير .. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي؟
القماش يعتذر عن الاستمرار مع الإسماعيلي
17 مليون يورو ورقم 11.. ياغيز يكشف تفاصيل عقد محمد صلاح مع طرابزون سبور
نتنياهو: لن ننسحب من خطوط الانتشار في غزة حتى يتم نزع سلاح حماس
قبل ما تبعت بلاغك .. تنبيه عاجل من وزارة الري لهذا السبب
وزير الري : عدم توافر بيانات تشغيل سد النهضة يضع السودان فى موقف بالغ الصعوبة
الغندور يفجر مفاجأة بشأن بيزيرا .. وجماهير الزمالك تحسم موقفها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بسمة وهبة: تصريحات شهيرة عن مدفن أحمد زكي تم تفسيرها بصورة خاطئة

بسمة وهبة
بسمة وهبة
شيماء جمال

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ التصريحات التي أدلت بها الفنانة شهيرة في برنامجها جرى تفسيرها بصورة خاطئة، مشددة على أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يعكس حقيقة ما قيل في الحوار.

وأضافت بسمة وهبة مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، أنها تعاتب السيدة منى شقيقة الفنان الراحل أحمد زكي، مؤكدة في الوقت نفسه أنها لا تسمح في برنامجها بالإساءة إلى قيمة الفنان الكبير.
وتابعت: «الحاجة شهيرة بصراحة حرام عشان منظلمهاش هي مقالتش أي حاجة حتى يعني تديلك المعنى ده»، موضحة أن شهيرة كانت تتحدث عن مقابر جمعية الفنانين والإعلاميين، وأن الفنان الراحل كان يرغب في أن يُدفن وسط زملائه، وليس لأن ظروفه المادية كانت لا تسمح بشراء مدفن.

وأكدت الإعلامية أن الهدف من توضيحها هو منع انتشار سوء الفهم على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: «أنا بس حبيت أوضحلك للأستاذة منى.. عشان يهمني إن حضرتك برضه متفهميش غلط وميزيدش الموضوع على السوشيال ميديا من لا شيء»، مشددة على أن تصريحات شهيرة يجب أن تُفهم في سياقها الكامل.

بسمة وهبة أحمد زكي مدفن أحمد زكي الراحل أحمد زكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027 ..متى يعود الطلاب للمدارس؟|التعليم تحسم الجدل

محمد صلاح

الفرعون يعود إلى جحر الذئاب.. محمد صلاح يقترب من روما

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على القاضى المزيف

نموذج إجابة الفيزياء

تداول نموذج إجابة الفيزياء بعد تصويره بإحدى لجان تظلمات الثانوية العامة 2026

فريق الأهلي

الأهلي يحسم الجدل حول موقف النادي من مقاطعة كأس مصر والسوبر المصري

يارا حسام حسن

حيثيات حكم رد شبكة يارا حسام حسن تكشف التفاصيل .. مشغولات بـ3.65 مليون جنيه

بالمايوه..زوجة إمام عاشور تثير الجدل بجمالها الملفت

بالمايوه.. زوجة إمام عاشور تثير الجدل بجمالها في أحدث ظهور

منتخب مصر

منتخب مصر يبدأ رحلة أمم أفريقيا 2027.. حسام حسن يستعد لأول ظهور بعد مونديال 2026

ترشيحاتنا

ندوة علمية

الأوقاف تعقد 625 ندوة علمية بالمديريات الحدودية بعنوان "محبة الوطن من الإيمان"

وزارة الأوقاف

حصاد إدارة الأزمات بالأوقاف: إطلاق مبادرة اسعف زميلك و400 جولة ميدانية لتعزيز السلامة

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| هل الأبناء المتوفون يستقبلون والديهم على أبواب الجنة؟.. حكم استخدام الذكاء الاصطناعي في إنشاء تلاوات صناعية.. وهل دعاء المظلوم على الظالم يرجع عليه؟

بالصور

الإفراط في تناول السكر قبل عمر العامين يصيبك بمرض خطير لاحقًا.. دراسة تكشف علاقة مقلقة

إفراط الأطفال في تناول السكر يزيد خطر الإصابة بالخرف لاحقًا
إفراط الأطفال في تناول السكر يزيد خطر الإصابة بالخرف لاحقًا
إفراط الأطفال في تناول السكر يزيد خطر الإصابة بالخرف لاحقًا

كم كوب قهوة تحتاج يوميًا؟.. الكمية المثالية لكل مرحلة عمرية

عدد أكواب القهوة المثالي يوميًا يختلف حسب العمر
عدد أكواب القهوة المثالي يوميًا يختلف حسب العمر
عدد أكواب القهوة المثالي يوميًا يختلف حسب العمر

تحذير عاجل | عدوى طفيلية معوية ببريطانيا تسبب إسهالا شديدا يجتاح وجهات سياحية شهيرة

داء السيكلوسبورا
داء السيكلوسبورا
داء السيكلوسبورا

طريقة عمل سندوتشات كفتة المطاعم.. بخطوات سهلة وطعم لا يقاوم

طريقة عمل سندوتشات كفتة المطاعم في المنزل
طريقة عمل سندوتشات كفتة المطاعم في المنزل
طريقة عمل سندوتشات كفتة المطاعم في المنزل

فيديو

انفصال المشاهير في 2026

انفصال المشاهير في 2026 .. نجوم فاجأوا الجمهور بطلاقهم ونهاية قصص الحب

تامر حسين

تامر حسين: مفيش الأوحد في صناعة الموسيقى.. والاكتفاء النفسي سر النجاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف ادم

أحمد عاطف آدم يكتب : فخ الشائعات وقت الأزمات

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : صحة المواطن ليست مجالًا للإهمال .. أين الرقابة على محال الأغذية؟

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

المزيد