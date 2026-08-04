استشاري صحة نفسي: الإنسان عبارة عن حالة نفسية وليس رقم.. وتقدم العمر ليست دليلا على فقدان الشغف

أكد الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية، أنه عندما يشعر الإنسان أن طبيعة روتينه اليومي تغيرت وأن حياته النفسية متأثرة وفقدان الشغف وفقدان الشهية عليه أن يستشير طبيب نفسي .

وقال وليد هندي في حواره مع الإعلامي تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :" لما الواحد يلاقي نفسه عنده عزوف عن المناسبات الاجتماعية عليه أن يستشير طبيب نفسي ".

وتابع وليد هندي :" أحدث دراسة نفسية على مجموعة من المسنين وجدوا ان الشغف لديهم لا يقل عن شغف الشباب وشخصيتهم بعد سن المعاش قابلة للتطوير ".

وأكممل وليد هندي :" الدراسة أكدت أن المسنين لديهم القدرة على تعلم مهارات جديدة والقدرات العقلية قابلة للتطور بشكل كبير ".

ولفت وليد هندي :" الإنسان عبارة عن حالة نفسية وليس رقم وتقدم العمر ليست دليل على فقدان الشغف والحياة ".

