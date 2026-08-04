انتبه .. بذور الشيا تحمي من أمراض خطيرة

تعد بذور الشيا من الأطعمة الشهية التى تمنح الجسم عدد كبير من المزايا الصحية.

ووفقا لموقع كلية الطب بجامعة هارفارد نكشف لكم الألياف الموجودة في بذور الشيا على تحسين عملية الهضم من خلال تليين البراز وزيادة حجمه، مما يسمح بمروره بسرعة أكبر عبر الأمعاء ويساعد في تخفيف الإمساك.

مضادات الأكسدة

بذور الشيا غنية بمضادات الأكسدة، بما في ذلك التوكوفيرولات، والفيتوستيرولات، والكاروتينات، والمركبات البوليفينولية وتلعب مضادات الأكسدة دورًا حاسمًا في حماية الجسم من الأضرار التي تسببها الجذور الحرة، والتي قد تتراكم في الجسم وتؤدي إلى تلف الخلايا والإصابة بالأمراض.

بفضل محتواها من مضادات الأكسدة، قد تساعد بذور الشيا في الحماية من:

اشتعال

السكري

سرطان

مرض قلبي

مرض الزهايمر.

بروتين

تُعدّ بذور الشيا مصدراً قيماً للبروتين، إذ تحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة ويُساعد البروتين الموجود فيها على استقرار مستويات السكر في الدم.