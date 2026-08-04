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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

دون الـ51 جنيها.. سعر الدولار في مصر ختام الثلاثاء 4 أغسطس

سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه
علياء فوزى

ارتفع سعر الدولار في عدد من البنوك العاملة في مصر، مع استمرار تحركاته تحت الـ 51 جنيه، وخلال السطور التالية نرصد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026 وفقًا لآخر التحديثات. 

أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026

استقر سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني عند: 

50.40 جنيه للشراء. 

50.50 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار في بنوك نكست ومصرف أبوظبي الإسلامي لنحو: 

50.35 جنيه للشراء. 

50.45 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري  في بنك التعمير والإسكان نحو : 

50.24 جنيه للشراء. 

50.34 جنيه للبيع.
 

وتساوي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك العربي الأفريقي الدولي،  قناة السويس، البنك الأهلي المصري، مصر، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي، الإسكندرية، الشركة المصرفية، ميد بنك، المصري الخليجي، المصرف العربي والتنمية الصناعية ليسجل: 

50.23 جنيه للشراء. 

50.33 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنوك أبوظبي الأول، HSBC والعقاري المصري العربي ليسجل: 

50.22 جنيه للشراء. 

50.32 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك التجاري الدولي (CIB)، الكويت الوطني، أبوظبي التجاري، بيت التمويل الكويتي والبركة لنحو:

 50.20 جنيه للشراء. 

50.30 جنيه للبيع.
 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول مصر: 

50.13 جنيه للشراء. 

50.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء: 

50:22 جنيه للشراء. 

50.36 جنيه للبيع.

أعلي سعر لشراء الدولار اليوم 

وسجل أعلى سعر لشراء الدولار في بنك نكست عند 50.35 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 50.45 جنيه.

أقل سعر لبيع الدولار اليوم 
 سجل بنك كريدي أجريكول مصر أقل سعر لبيع الدولار عند 50.23 جنيه، فيما بلغ سعر الشراء 50.13 جنيه.
 


 

سعر الدولار أسعار الدولار اليوم الجنيه المصري البنك الأهلي الدولار

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