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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تعقد 625 ندوة علمية بالمديريات الحدودية بعنوان "محبة الوطن من الإيمان"

ندوة علمية
ندوة علمية
أحمد سعيد

عقدت وزارة الأوقاف، ضمن برنامج الندوات العلمية ومبادرة «صحح مفاهيمك»، عدد (625) ندوة علمية بالمديريات الحدودية بعنوان: "محبة الوطن من الإيمان"، وذلك عقب صلاة العشاء يوم الاثنين الموافق 3 من أغسطس 2026م، بجميع المديريات الحدودية: البحر الأحمر، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، والوادي الجديد، ومطروح، والسويس.

الأوقاف تعقد 625 ندوة علمية بالمديريات الحدودية

وتأتي هذه الندوات في إطار الجهود الدعوية والعلمية والتثقيفية التي تبذلها وزارة الأوقاف، وتنفيذًا لاستراتيجيتها الدعوية التي ترتكز على مواجهة الإرهاب والتطرف، ومحاربة صور التطرف الفكري، والتصدي للتطرف اللاديني المتمثل في تراجع القيم والأخلاق، واستعادة وبناء الشخصية المصرية الوطنية من منطلق ديني، والإسهام في صناعة الحضارة من خلال نشر الوعي وترسيخ قيم العلم والمعرفة.

وتناولت الندوات بيان المكانة العظيمة للوطن في الإسلام، وأن محبته فطرة إنسانية وسلوك حضاري يدعو إليه الدين الحنيف، كما تؤكد أن المحافظة على أمن الوطن واستقراره، وصيانة مقدراته، واحترام مؤسساته، والإخلاص في العمل، والقيام بالواجبات، كلها صور عملية صادقة من صور الانتماء الوطني، بما يسهم في ترسيخ قيم المواطنة، وتعزيز روح الانتماء، وتحصين المجتمع من الأفكار الهدامة والشائعات التي تستهدف أمنه واستقراره.

وأكدت وزارة الأوقاف أن هذه الندوات تأتي استمرارًا لرسالتها في نشر الفكر الوسطي المستنير، وبناء وعي مجتمعي رشيد، وترسيخ القيم الوطنية والإنسانية، بما يعزز تماسك المجتمع ويخدم مسيرة التنمية والبناء.

وزارة الأوقاف الأوقاف الأوقاف تعقد 625 ندوة علمية بالمديريات الحدودية محبة الوطن من الإيمان محبة الوطن

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