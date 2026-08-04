5 فوز.. تامر أمين: منتخب يد الناشئات يقدم ملحمة رياضية في بطولة العالم

علق الإعلامي تامر أمين، على الأداء البطولي الذي يقدمه منتخب مصر للناشئات في بطولة العالم لكرة اليد في رومانيا .

وقال تامر أمين في برنامجه "آخر النهار “ المذاع على قناة “ النهار”: ”منتخب مصر للناشئات يقدم ملحمة رياضية والعالم كله بيتكلم عنهم وعن الأداء البطولي".

وأكمل: "ناشئات اليد يواصلن التألق ويعبرن إلى ربع النهائي وهما لعبوا 5 مباريات في البطولة بـ 5 فوز “، مضيفا: ”التخطيط الصح والمنظومة الصح ينتج عنها أداء متميز ".

وتابع تامر امين: "منتخب مصر للناشئات فاز على قلاع في كرة اليد منهم فرنسا والدنمارك وكوريا الجنوبية وكرواتيا".

وأكمل : "منتخب مصر للناشئات يقدم أداء متميزا وقام برمونتادا عالمية في مباراة كوريا الجنوبية وكسب منتخب الدنمارك القوي".

