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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس شباب النواب يهنئ منتخب مصر لناشئات اليد بالتأهل التاريخي إلى ربع نهائي بطولة العالم

محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب
محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب
فريدة محمد

تقدم النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بخالص التهنئة إلى منتخب مصر للناشئات لكرة اليد، والجهاز الفني والإداري، بمناسبة تحقيق إنجاز تاريخي بالفوز على منتخب الدنمارك بنتيجة 23-22، والتأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة العالم المقامة حاليًا في رومانيا.

الرياضة المصرية تمتلك جيلاً واعدًا قادرًا على المنافسة 

وأكد رئيس اللجنة أن هذا الفوز المستحق يعكس الروح القتالية العالية التي تحلت بها لاعبات المنتخب، وما قدمنه من أداء بطولي اتسم بالعزيمة والإصرار والانضباط الفني أمام أحد أقوى منتخبات العالم، ليؤكدن أن الرياضة المصرية تمتلك جيلاً واعدًا قادرًا على المنافسة ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.

وأشار النائب محمد مجاهد إلى أن هذا الإنجاز هو ثمرة الجهد الكبير الذي بذلته اللاعبات والجهاز الفني، والدعم المتواصل الذي تحظى به الرياضة المصرية، متمنيًا لمنتخب مصر مواصلة عروضه القوية وتحقيق المزيد من الانتصارات، وإسعاد الجماهير المصرية، والعودة من البطولة بأفضل النتائج الممكنة.

واختتم رئيس لجنة الشباب والرياضة تهنئته بالتأكيد على أن اللجنة تتابع بكل فخر إنجازات أبطال وبطلات مصر في مختلف الألعاب الرياضية، وتثق في قدرة منتخب الناشئات على مواصلة كتابة التاريخ وتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجل الرياضة المصرية.

محمد مجاهد مجلس النواب كرة اليد منتخب الدنمارك

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