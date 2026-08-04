أبو المعاطي: أزمة لجنة الحكام سببها العناد.. وما حدث مع الأهلي غير مقبول

وجه الناقد الرياضي أبو المعاطي زكي انتقادات حادة إلى هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على خلفية تصريحاته الأخيرة بشأن عقود اللاعبين، معتبرًا أن ما حدث تجاه النادي الأهلي يمثل "تلقيحًا غير مقبول".

وقال أبو المعاطي زكي، عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، إن هناك تساؤلات يجب الإجابة عنها، أبرزها: "إذا كان اتحاد الكرة يرى أن هناك عقودًا غير صحيحة، فلماذا وافق عليها من الأساس؟ ولماذا حصل الرسوم والضرائب الخاصة بها؟ ولماذا لم يتم رفضها وقت تقديمها؟".

وأضاف أن أبو ريدة لم يثر هذه التساؤلات إلا بعد مطالبة الأهلي بتعيين رئيس لجنة حكام محايد لا يمتلك سوابق مثيرة للجدل مع أي نادٍ، معتبرًا أن الأزمة الحالية كان يمكن تجنبها من خلال التوافق بين جميع الأندية على تشكيل لجنة حكام تتسم بالكفاءة والنزاهة والشفافية.

وأشار إلى أن الحل الأفضل يتمثل في عقد جلسة تضم الأندية واتحاد الكرة ورابطة الأندية والشركة الراعية، للتوافق على رئيس ولجنة حكام، كما حدث في الموسم الماضي، مؤكدًا أن الحكام المصريين يمتلكون كفاءات قادرة على إدارة المسابقات بعدالة وحيادية، مع تقبل الأخطاء البشرية الطبيعية.

واختتم أبو المعاطي زكي تصريحاته بمطالبة هاني أبو ريدة بالتحلي بالحيادية، باعتباره رئيسًا لاتحاد الكرة، وعدم تصفية أي حسابات شخصية مع الأهلي أو رئيسه محمود الخطيب، مؤكدًا أنه إذا كانت هناك مخالفات حقيقية في العقود، فإن الاتحاد يتحمل مسؤوليتها باعتباره الجهة التي وافقت عليها واعتمدتها.