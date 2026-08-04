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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بالأسماء .. تعرف على القائمة النهائية للأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد

الاهلي
الاهلي
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

كشف الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط عن القائمة النهائية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والتي من المقرر قيدها استعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد، مشيرًا إلى وجود مكان شاغر لحين حسم إحدى الصفقات المنتظرة.

وكتب أحمد عبد الباسط، عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، أن القائمة تضم في حراسة المرمى: محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء.

وفي خط الدفاع: محمد هاني، وأحمد عيد، وكريم فؤاد، وياسر إبراهيم، وياسين مرعي، وعمرو الجزار، وهادي رياض، وكريم الدبيس، ويوسف بلعمري.

وضمت قائمة خط الوسط: أحمد رضا، وأحمد نبيل كوكا، ومروان عطية، ومحمد مجدي أفشة، وإمام عاشور، وعلي محمود، وعمر الساعي.

أما في خط الهجوم، فتواجد كل من: أشرف بن شرقي، وحسين الشحات، وطاهر محمد طاهر، وأحمد مصطفى زيزو، وأقطاي عبد الله، والمغربي سفيان بن جديدة، والجزائري منصف بقرار.

وأضاف أن الأهلي قيد أيضًا أربعة لاعبين ضمن فئة الشباب مواليد 2005، وهم: أحمد خالد كباكا، ومحمد عبد الله، وعمر سيد معوض، ومحمد رأفت.

وأشار عبد الباسط إلى أن إدارة الأهلي أبقت مكانًا شاغرًا في القائمة، انتظارًا لحسم التعاقد مع حامد عبد الله لاعب إنبي، أو قيد لاعب الوسط الشاب إبراهيم عادل.

ويواصل الأهلي استعداداته للموسم الجديد، حيث يخوض مباراة ودية أمام بترول أسيوط يوم 5 أغسطس، قبل السفر إلى إسبانيا للدخول في معسكر خارجي يمتد من 6 إلى 20 أغسطس، يتخلله عدد من المباريات الودية، أبرزها مواجهة برشلونة الإسباني يوم 19 أغسطس، ضمن برنامج الإعداد للموسم الجديد.

الأهلي أحمد عبد الباسط محمد الشناوي مصطفى شوبير

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