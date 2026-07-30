صور سيلفي .. احتفال لاعبي منتخب اليد بالفوز أمام فرنسا

حرصت عبير عقيل رئيس بعثة منتخب ناشئات اليد 2008 ببطولة العالم في رومانيا علي الاحتفال بفوز المنتخب امام فرنسا فى منافسات النسخة الحادية عشرة من بطولة العالم، التى تستضيفها رومانيا خلال الفترة من 29 يوليو حتى 9 أغسطس 2026

وقامت اللاعبات بالتقاط صور سليفي احتفالا بالفوز .

حقق منتخب مصر للناشئات لـ كرة اليد مواليد 2008 الفوز في ثاني مواجهاته أمام فرنسا بنتيجة 29-24 فى منافسات النسخة الحادية عشرة من بطولة العالم التى تستضيفها رومانيا خلال الفترة من 29 يوليو حتى 9 أغسطس .

وبهذه النتيجة ضمن منتخب مصر الصعود للدور الثاني قبل مواجهة فيجى المحدد لها السبت المقبل.

وتضم قائمة منتخب مصر للناشئات فى بطولة العالم:

حراسة المرمى.. جنى أحمد، جيداء كامل، ريتاج محمد.

الجناح الأيسر.. جويرية تامر، مى شريف.

الظهير الأيسر.. جودى متولى، سندس عصام، فرح فرج.

صانعات الألعاب.. ميرنا أشرف، ريم إيهاب، ياسمين حسن.

الظهير الأيمن.. ملك عمرو، مريم صلاح، حبيبة محمود.

الجناح الأيمن.. ملك خميس، فريدة أبو المجد.

لاعبتا الدائرة.. زينة عمرو، زينة محمود.