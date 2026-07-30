الوزراء: استمرار العمل عن بُعد يوم الأحد خلال أغسطس

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن استمرار العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026، والخاص بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع لكافة العاملين بالمنشآت والجهات التي نص عليها القرار، وذلك خلال شهر أغسطس من عام 2026.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإنشاء منطقة استثمارية تُخصص لإقامة مشروع (سكني ـ تجاري ـ اداري ـ فندقي ـ ترفيهي ـ سياحي ـ طبي ـ وأنشطة أخرى مكملة)، على مساحة 506 أفدنة تقريباً، تحت اسم The Spine داخل مشروع "مدينتي" بالقاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، مع الترخيص بإنشائها وتطويرها لإحدى الشركات المتخصصة في التطوير العمراني.

وتقدر التكاليف الاستثمارية لهذا المشروع بحوالي 1.4 تريليون جنيه، ومن المقرر أن يوفر نحو 55 ألف فرصة عمل مباشرة.