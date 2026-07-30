ليست إجبارية .. الخارجية : 400 جنيه قيمة الاشتراك السنوي في وثيقة تأمين المصريين بالخارج

قال السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إنّ بروتوكول وثيقة تأمين المصريين بالخارج يأتي في إطار الاستعداد للإعلان عنه خلال مؤتمر المصريين في الخارج، الذي سيُعقد يومي الأحد 2 والاثنين 3 أغسطس، موضحًا أن وثيقة التأمين تعكس فلسفة المؤتمر القائمة على الاستماع إلى مطالب المصريين بالخارج والعمل على تلبيتها قدر المستطاع.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي طاهر، مقدمة برنامج "مال وأعمال"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن أحد مطالب المصريين خلال المؤتمر السادس في العام الماضي كان إنشاء صندوق طوارئ للمصريين بالخارج، وهو ما بدأت الوزارة العمل عليه بالفعل منذ العام الماضي.

وأوضح السفير نبيل حبشي أن الوزارة أعدت في العام الماضي وثيقة تأمين بقيمة تصل إلى 250 ألف جنيه في حالة إعادة جثمان المواطن المصري من الخارج إلى مصر، بما يعادل نحو 5 آلاف دولار تقريبًا، مشيرًا، إلى أنه جرى تطوير الوثيقة هذا العام بإضافة جزء يتعلق بالتعويض عن الفصل التعسفي أو الترحيل لأسباب خارجة عن إرادة المواطن، بقيمة 100 ألف جنيه، وأن الوثيقة طوعية وليست إجبارية، وأن قيمة الاشتراك السنوي تبلغ 400 جنيه للعامل أو المواطن المصري في الخارج.

وأشار إلى أن قيمة الاشتراك السنوي تُعد مبلغًا زهيدًا للغاية مقارنة بأهمية الوثيقة، داعيًا المصريين في الخارج إلى الاشتراك فيها، خصوصًا أن أهميتها تظهر في حالات الطوارئ، مثل الترحيل أو الفصل التعسفي.

وشدد على أن هذه الوثيقة تأتي في إطار تلبية مطالب المواطنين التي طُرحت خلال المؤتمر السادس العام الماضي، لافتًا إلى أن الوزارة استطاعت تلبية هذا المطلب بتوجيهات الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية.

وحول النسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، قال السفير نبيل حبشي إن الوزارة تتوقع مشاركة كبيرة جدًا هذا العام، موضحًا أن المؤتمر شهد أيضًا مشاركة كبيرة في العام الماضي، إلا أن نمطه تغير هذا العام.