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أبو العينين : نثق في قدرة مؤسسات الدولة على التعامل بحكمة وحسم مع حادث ميناء دمياط
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أبو العينين : نثق في قدرة مؤسسات الدولة على التعامل بحكمة وحسم مع حادث ميناء دمياط

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين

أبو العينين: 

القيادة السياسية قادرة على حماية أمن مصر.. والشعب المصري يقف صفًا واحدًا خلف قيادته

مصر دولة قوية وكبيرة تمتلك من القوة والإرادة ما يمكنها من الدفاع عن مقدراتها  

نؤكد دعمنا الكامل للقيادة السياسية في جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية الأمن القومي 

القيادة السياسية ستتخذ كل ما يلزم للحفاظ على أمن الوطن وحماية مصالحه العليا 

نثمن بيان الحكومة وإعلان نتائج التحقيقات بكل شفافية لإطلاع الرأي العام على الحقائق 

ندين حادث دمياط.. أمن مصر وسيادتها ومرافقها الحيوية خطوط حمراء لا يجوز المساس بها

أحذر من الانسياق وراء الشائعات والدعوات المغرضة التي تستهدف إثارة البلبلة ونشر الفوضي

وعي المصريين واصطفافهم خلف دولتهم خط الدفاع الأول لحماية أمن الوطن واستقراره

أجهزة الدولة تعاملت بكفاءة في تفعيل خطط الطوارئ واحتواء الموقف والحد من تداعياته

أكد النائب محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية، ثقته الكاملة في قدرة مؤسسات الدولة المصرية على التعامل بحكمة وحسم مع حادث ميناء دمياط، مشيدًا بسرعة استجابة الأجهزة المعنية ونجاحها في تفعيل خطط الطوارئ واحتواء الموقف والحد من تداعياته، بما يعكس جاهزية الدولة وكفاءة مؤسساتها في مواجهة مختلف التحديات.

وثمن أبو العينين بيان الحكومة وإعلان نتائج التحقيقات الأولية بكل شفافية، مؤكدًا أن إطلاع الرأي العام على الحقائق يعكس نهج الدولة القائم على الوضوح والمسؤولية، ويعزز الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم، خاصة في القضايا المرتبطة بالأمن القومي.

وشدد نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية على أن أمن مصر وسيادتها ومنشآتها الحيوية خطوط حمراء لا يجوز المساس بها، معربًا عن إدانته الكاملة لحادث ميناء دمياط، ومؤكدًا أن مصر دولة قوية تمتلك من الإمكانات والإرادة ما يمكنها من حماية مقدراتها والدفاع عن مصالحها الوطنية.

وأكد أبو العينين دعمه الكامل للقيادة السياسية في جميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على الأمن القومي، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقود الدولة برؤية مسؤولة تضع أمن الوطن واستقراره في مقدمة الأولويات، وأن الشعب المصري يقف صفًا واحدًا خلف قيادته في مواجهة أي تحديات.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن وعي المصريين وتكاتفهم مع مؤسسات الدولة يمثلان خط الدفاع الأول عن الوطن، محذرًا من الانسياق وراء الشائعات أو الدعوات المغرضة التي تستهدف إثارة البلبلة، ومؤكدًا أن تماسك الجبهة الداخلية سيظل الركيزة الأساسية لحماية أمن مصر واستقرارها.

أبو العينين النائب محمد أبو العينين ابو العينين النائب محمد ابو العينين حادث ميناء دمياط

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