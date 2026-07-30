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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الخارجية الكويتية: تعزيز التعاون الدولي ضرورة لمكافحة الاتجار بالأشخاص

الخارجية الكويتية
الخارجية الكويتية
أ ش أ
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أعربت وزارة الخارجية الكويتية، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، عن التزام دولة الكويت الراسخ بمكافحة هذه الجريمة المنظمة العابرة للحدود، باعتبارها انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان وكرامته، ومواصلة تطوير منظومتها الوطنية من خلال تعزيز الإطار التشريعي والمؤسسي، ودعم آليات الوقاية والحماية والملاحقة القضائية، وتكثيف برامج التوعية وبناء القدرات، بما ينسجم مع التزاماتها الدولية وأهداف التنمية المستدامة.

وأكدت الخارجية الكويتية أهمية تعزيز التعاون الدولي والإقليمي، وتبادل الخبرات، وتطوير الشراكات مع الجهات المعنية، بما يسهم في الوقاية من الاتجار بالأشخاص، وحماية الضحايا، ومساءلة الجناة.

وجددت دعمها لجهود الأمم المتحدة في مكافحة الاتجار بالأشخاص، مؤكدة أن التصدي لهذه الجريمة يتطلب استجابة شاملة تقوم على احترام حقوق الإنسان، وسيادة القانون، والتعاون الدولي الفاعل، بما يعزز الجهود الرامية إلى مواجهة الأنماط المستجدة لهذه الجريمة.

وأشارت إلى أن شعار هذا العام لليوم العالمي للاتجار بالأشخاص: "عالقون في فخ الاحتيال"، يأتي ليسلط الضوء على استغلال الضحايا في مراكز الاحتيال الإلكتروني وإجبارهم على ارتكاب الجرائم تحت الإكراه، بما يستدعي تعزيز الجهود المشتركة لحماية الضحايا وصون حقوقهم.

وزارة الخارجية الكويتية اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص دولة الكويت

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