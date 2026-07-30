قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدء موجة حارة جديدة في مصر.. «الأرصاد» تعلن ذروتها وموعد انكسارها
أنشيلوتي يتصدّر المشهد.. تعرّف على أعلى مدربي المنتخبات الوطنية أجرًا في العالم
الاتحاد الأوروبي يعدل اتفاقية دعم أوكرانيا لتتلقى كييف تمويلا إضافيا بقيمة 8.3 مليار يورو
الكهرباء تحذر: لا تستخدموا هذه الكروت لشحن العدادات
وسط التصعيد.. باكستان تؤكد: مفاوضات واشنطن وطهران «مستمرة»
الاحتلال يواصل عرقلة دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة
ثروة كروية بالمجان.. 10 نجوم ينتظرون حسم مستقبلهم في الميركاتو الصيفي
مجلس الوزراء يرصد استمرار النشاط التشغيلي بميناء دمياط بكفاءة كاملة على مدار الساعة| صور
الرئيس السيسي: مصر أولت اهتماما كبيرا بدعم السلم والاستقرار في ليبيا
الشكل اتغير خالص.. رفع القمامة المتراكمة أعلى سلم مشاة المصانع بحي العمرانية | شاهد
الحرس الثوري يعلن تدمير ثلاث مقاتلات أمريكية ومقتل عدد من الضباط والعناصر الفنية بالأردن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير: المفاوضات الأمريكية الإيرانية ستنجح إذا توافرت أهداف واضحة للطرفين

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري
نتيجة الثانوية العامة 2026

أكد زاهد محمود، مدير معهد الدراسات الاستراتيجية للسلامة والصراعات، أن إمكانية إحياء مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لا تزال قائمة، إذا ما وضعت القيادتان المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات أخرى، واتجهتا نحو تحقيق أهداف مشتركة بعيدًا عن ضغوط الأطراف المتشددة.

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد عيد، عبر قناة القاهرة الإخبارية،  أن استمرار نفوذ التيارات المتشددة داخل الجانبين، إلى جانب زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في هذا التوقيت، أسهما في زيادة حدة التوتر، ودفعا نحو مزيد من التصعيد بين واشنطن وطهران.

وأشار إلى أن الرسائل العسكرية المتبادلة تؤكد أن التصعيد لن يحقق نتائج حاسمة، لافتًا إلى أن العودة إلى طاولة المفاوضات تبقى الخيار الأكثر فاعلية، شريطة أن يمتلك الطرفان رؤية واضحة وأهدافًا محددة لإنجاح الحوار.

وأضاف أن أزمة انعدام الثقة تمثل جوهر الخلاف بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدًا أن أي اتفاق مستقبلي لن يكتب له النجاح ما لم يلتزم الطرفان بتنفيذه، خاصة في ظل الشكوك الإيرانية بشأن التزام الإدارات الأمريكية بالتفاهمات السابقة.

وواصل حديثه أن التجارب الدولية أثبتت أن النزاعات الممتدة، مهما طال أمدها، تنتهي في النهاية إلى حلول سياسية، مستشهدًا بالتجربة الأفغانية، معتبرًا أن الحوار يظل السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم واستقرار إقليمي.

الولايات المتحدة إيران نتنياهو واشنطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميناء دمياط

الحكومة: هجوم ميناء دمياط ناتج عن طائرة مسيرة

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الخميس 30 يوليو 2026

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ من 65%.. مؤشرات تنسيق كلية الفنون الجميلة 2026

وزير الصحة

حركة وكلاء وزارة الصحة.. مصدر يكشف موعد إعلانها وأبرز الملامح

جون ادورد

مهيب ينفعل بسبب جون إدوارد: فلوس بيزيرا وشيكو بانزا والدباغ راحت فين؟

صورة ارشيفية

موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد.. والأرصاد تحذر من ذروتها

وزير التربية والتعليم

«تبدأ اليوم بـ 300 جنيه للمادة».. تفاصيل التقديم في تظلمات الثانوية العامة 2026

أسعار العملات العربية في مصر

أسعار العملات العربية في مصر .. آخر تحديث

ترشيحاتنا

تكريم أوائل الثانوية الأزهرية

محافظ قنا يكرم أوائل المعاهد الثانوية الأزهرية

جامعة المنوفية

جامعة المنوفية تؤسس شركة متخصصة في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

التربية والتعليم

إسدال الستار على امتحانات "الدور الثاني" للشهادة الإعدادية بأسوان..صور

بالصور

ظافر العابدين لـ"صدى البلد": افتتاح "صوفيا" في عمان السينمائي شرف والفيلم يبرز قيمة التعايش والسلام

ظافر العابدين
ظافر العابدين
ظافر العابدين

الست لما والجواهرجي.. السينمات تستقبل أفلام شهر أغسطسl تعرف عليها

أفلام شهر أغسطس
أفلام شهر أغسطس
أفلام شهر أغسطس

العرابي لـ صدي البلد: مصر تتحرك باتزان استراتيجي في عالم مضطرب.. القضية الفلسطينية في قلب تحركنا

السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ
السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ
السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ

طريقة عمل تشيز كيك اليقطين

طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..
طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..
طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..

فيديو

مجاميع الفنانين

من 50% إلى النجومية.. مجاميع الفنانين في الثانوية العامة تثير الجدل

حفل طلاق

فيديو جديد لشروق طليقة دكتور فود يشعل الجدل.. هل تستعد لحفل طلاقها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد الاشعل

أحمد الأشعل يكتب.. قانون «مستقبل مصر».. لماذا تعيد الدولة رسم خريطة التنمية؟

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: أمريكا وصبيانها.. أقوى وأمكر العروض المسرحية العالمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سقوط دياب أسفل هضبة التريند

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ساليتيس

ميس رضا

ميس رضا تكتب : من يكتب سرديتنا العربية وكيف نخاطب العالم دون أن نفقد روايتنا؟

المزيد