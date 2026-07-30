هجوم جديد يستهدف قوات الأمن في بلوشستان إيران.. ومقتل عنصر شرطة

في هجوم جديد، أطلق مسلحون مجهولون النار على إحدى نقاط التفتيش في مدينة إيرانشهر بمحافظة سيستان وبلوشستان، جنوب شرقي إيران، اليوم الخميس.



وأسفر الهجوم عن مقتل الرقيب الأول ميثم كرمي، وهو أحد أفراد قوات الشرطة.

جاء الهجوم الجديد، بعدما كان مسلحون مجهولون قد أطلقوا، مساء الأربعاء، النار على أحد عناصر الشرطة في إيرانشهر، ما أدى إلى مقتل الرقيب الأول مهران سالار زاده.

ووفقاً لمصادر محلية، أطلق مسلحون مجهولون عدة رصاصات على مهران سالار زاده أمام باب منزله، ما أدى إلى مقتله متأثراً بجراحه.

في السياق ذاته، أصدر المركز الإعلامي لقيادة شرطة محافظة سيستان وبلوشستان بياناً عرّف فيه القتيل بأنه أحد أفراد الشرطة برتبة ملازم أول.

إلا أن مصادر مطلعة وأشخاصاً يعرفونه أكدوا أن مهران سالار زاده كان يشغل منصب نائب رئيس دائرة الاستخبارات في مدينة إيرانشهر، ويُعد من كبار المسئولين الاستخباراتيين في المدينة، وأنه كان يعمل ضمن هيكلية دائرة الاستخبارات، خلافاً لما ورد في بيان الشرطة.

فيما لم تعلن أي جهة أو جماعة مسئوليتها عن عملية إطلاق النار، كما لم يُعلن رسمياً عن دوافعها.

كذلك، لم تصدر السلطات الأمنية أو القضائية أي توضيحات بشأن تفاصيل الحادث.

وتشهد المناطق البلوشية في جنوب شرقي إيران بمحاذاة بلوشستان باكستان منذ ثلاثة عقود هجمات واشتباكات مسلحة فتقوم تنظيمات بلوشية باستهداف الحرس الثوري والباسيج والشرطة وحرس الحدود.