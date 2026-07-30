بعد واقعة المسيّرة.. عمرو أديب يدعو إلى رد مصري حاسم

أعلنت الحكومة المصرية أن التحقيقات الأولية بشأن الحريق الذي اندلع في سفينتين بميناء دمياط شمال البلاد، مساء الأربعاء، أظهرت أنه نجم عن طائرة مسيّرة، وذلك بعد السيطرة على الحريق، وفقا لـ"العربية".

وكتب الإعلامي عمرو أديب عبر حسابه الشخصي عدى إكس: "‏يجب ان يكون الرد المصري قويا عنيفا واضحا وعلى اصحاب فكر ضبط النفس والحكمه الصمت الشديد معرفة مصدر المسيرة ليس مستحيلا ، ضربه بضربه اعنف حتى لا نتلقى مسيرات جديده . هذه حاله دفاع عن النفس ولن يوقفك أحد أو يلومك أي قانون.. من أراد مصر بسوء يجب أن يدفع الثمن غاليا".

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وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية أعلنت، مساء الأربعاء، اندلاع حريق في سفينة التغييز وسفينة التخزين بميناء دمياط، مؤكدة أنه تمت السيطرة على الموقف فوراً وفق خطط الطوارئ والاستجابة السريعة، بمشاركة الجهات المختصة وفرق الإطفاء والتأمين.

فيما انتقل وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانياً والتأكد من تنفيذ إجراءات السلامة والتنسيق بين الجهات المعنية حتى انتهاء أعمال التأمين والسيطرة.