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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد واقعة المسيّرة.. عمرو أديب يدعو إلى رد مصري حاسم

عمرو اديب
عمرو اديب
سارة عبد الله
نتيجة الثانوية العامة 2026

أعلنت الحكومة المصرية أن التحقيقات الأولية بشأن الحريق الذي اندلع في سفينتين بميناء دمياط شمال البلاد، مساء الأربعاء، أظهرت أنه نجم عن طائرة مسيّرة، وذلك بعد السيطرة على الحريق، وفقا لـ"العربية".

وكتب الإعلامي عمرو أديب عبر حسابه الشخصي عدى إكس: "‏يجب ان يكون الرد المصري قويا عنيفا واضحا  وعلى اصحاب فكر ضبط النفس والحكمه الصمت الشديد معرفة مصدر المسيرة ليس مستحيلا ، ضربه بضربه اعنف حتى لا نتلقى مسيرات جديده . هذه حاله دفاع عن النفس ولن يوقفك أحد أو يلومك أي قانون.. من أراد مصر بسوء يجب أن يدفع الثمن غاليا".

مصر تنفي رسو سفينة أسلحة متجهة لإسرائيل في ميناء أبو قير

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية أعلنت، مساء الأربعاء، اندلاع حريق في سفينة التغييز وسفينة التخزين بميناء دمياط، مؤكدة أنه تمت السيطرة على الموقف فوراً وفق خطط الطوارئ والاستجابة السريعة، بمشاركة الجهات المختصة وفرق الإطفاء والتأمين.

فيما انتقل وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانياً والتأكد من تنفيذ إجراءات السلامة والتنسيق بين الجهات المعنية حتى انتهاء أعمال التأمين والسيطرة.

سفينتين بميناء دمياط عمرو أديب طائرة مسيّرة

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