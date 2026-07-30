مفاوضات مستمرة .. كونيا سبور يكشف آخر تطورات صفقة إمام عاشور

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي، نقلًا عن تصريحات منسوبة إلى علي جامجوز، عضو مجلس إدارة نادي كونيا سبور التركي، عن استمرار مفاوضات النادي مع الأهلي من أجل التعاقد مع إمام عاشور خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقال جامجوز، في تصريحات صحفية، إن ناديه تقدم بعرض رسمي للنادي الأهلي بقيمة 3 ملايين دولار لضم إمام عاشور، إلا أن الأهلي رفض العرض الأول، مؤكدًا أن النادي التركي لم يغلق الملف.

وأضاف: "رفعنا عرضنا مرة أخرى، والمفاوضات لم تتوقف، وما زلنا في محادثات قوية مع الأهلي من أجل التوصل إلى اتفاق".

وأشار عضو مجلس إدارة كونيا سبور إلى اهتمام النادي الكبير بضم لاعب وسط الأهلي، قائلًا: "لقد سبق لي التعاقد مع أحمد حسن كوكا لصالح كونيا سبور، ولدينا اهتمام قوي وجاد بالتعاقد مع إمام عاشور".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على إعجاب النادي بإمكانات اللاعب، موضحًا: "نتابع إمام عاشور منذ فترة، وقد أثبت أنه أحد أفضل لاعبي مصر في كأس العالم، لذلك نريد الحصول على خدماته".