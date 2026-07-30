عابدين ينتقل إلى وادي دجلة .. ويتعهد بالعودة لـ الأهلي

وافق النادي الأهلي على انتقال لاعبه الصاعد أحمد عابدين إلى صفوف نادي وادي دجلة، بعد مفاوضات جرت بين الطرفين.

وقام الدكتور عصام سراج الدين، رئيس قطاع التعاقدات بالنادي الأهلي، بإنهاء كافة الإجراءات الإدارية والمالية، وجاء ذلك تلبية لرغبة اللاعب للحصول على فرصة أكبر للمشاركة في المباريات الرسمية واكتساب المزيد من الخبرات، خاصة أنه من العناصر الواعدة التي تملك قدرات متميزة في مركز «المساك».

ووجه عابدين الشكر إلى النادي الأهلي بوصفه أحد أبناء الأهلي، وتعهد بمضاعفة الجهد خلال الفترة القادمة والعودة إلى صفوف الأهلي مرة ثانية، والمشاركة مع زملائه في إسعاد الجماهير على المستويين المحلي والقاري.