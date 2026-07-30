مفاجأة تركية.. تطورات موقف إمام عاشور داخل الأهلي

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي، عن تطورات جديدة بشأن مستقبل إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، في ظل اهتمام أحد الأندية التركية بضمه، بالتزامن مع تحركات الإدارة الحمراء لتجديد عقده قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأوضح شوقي عبر قناته على "يوتيوب"، أن نادي كونيا سبور التركي تواصل مع إمام عاشور خلال الفترة الماضية في إطار اتصالات ودية، لبحث إمكانية انتقاله إلى صفوف الفريق، إلا أن اللاعب لا يبدي حماسًا كبيرًا لخوض تجربة الاحتراف في الدوري التركي خلال الوقت الحالي.

وأضاف أن النادي التركي عرض على الأهلي الحصول على خدمات إمام عاشور مقابل 3 ملايين دولار، مع إمكانية رفع المقابل إلى 3.5 مليون دولار، لكن إدارة الأهلي رفضت مناقشة الأمر، مؤكدة أن أي حديث بشأن رحيل اللاعب يجب أن يكون من خلال عروض رسمية وبقيمة مالية تتناسب مع أهميته داخل الفريق.

وأشار إلى أنه من الوارد وصول عروض رسمية خلال الفترة المقبلة، إلا أن ذلك سيظل مرتبطًا برغبة اللاعب في الاحتراف، وهي الرغبة التي لا تبدو قوية حتى الآن.

وفيما يتعلق بملف تجديد عقد إمام عاشور، أكد محمود شوقي أن الساعات المقبلة ستشهد جلسة تجمع اللاعب مع سيد عبدالحفيظ، بحضور الكابتن وائل جمعة، وربما ينضم إليها عصام الدين سراج، مدير التعاقدات بالنادي، من أجل مناقشة تمديد عقده.

وأوضح أن الأهلي يسعى لإنهاء الملف سريعًا قبل انطلاق الموسم الجديد وسفر الفريق إلى معسكر إسبانيا، حيث ترغب الإدارة في الحفاظ على استقرار الفريق.

واختتم قائلا: أن الأهلي ينوي منح إمام عاشور راتبًا يوازي ما يحصل عليه كبار لاعبي الفريق، إلى جانب منحه وضعًا مميزًا في العقد التجاري مع شركة الكرة، للاستفادة من قيمته التسويقية الكبيرة وإمكانية حصوله على العديد من العقود الإعلانية خلال الفترة المقبلة.