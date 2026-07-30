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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد هاني ينشر صورة بقميص الأهلي في الموسم الجديد: فخر الانتماء لا يتغير

محمد هاني
محمد هاني
يارا أمين
نتيجة الثانوية العامة 2026

نشر محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صورة له مرتديًا القميص الجديد للفريق، وذلك عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، بالتزامن مع استعدادات المارد الأحمر لانطلاق الموسم الجديد.

وعلق محمد هاني على الصورة قائلًا: "موسم جديد.. فخر الانتماء لا يتغير.. ونسأل الله التوفيق."

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته للموسم الجديد، بعدما افتتح مبارياته الودية بالفوز على النصر بنتيجة 5-1، في اللقاء الذي شهد الظهور الأول للمدير الفني المغربي الحسين عموتة.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراته الودية الثانية أمام لافيينا، اليوم 30 يوليو، ضمن البرنامج الإعدادي الذي وضعه الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد.

كما يعود اللاعبون الدوليون إلى تدريبات الفريق بعد انتهاء فترة الراحة التي حصلوا عليها عقب المشاركة في كأس العالم، في إطار استكمال الاستعدادات للموسم الجديد.

ويحرص الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة على استغلال المباريات الودية لمنح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين، والوقوف على جاهزيتهم الفنية والبدنية، إلى جانب تجربة بعض الجوانب الخططية قبل السفر إلى المعسكر الخارجي.

ويختتم الأهلي استعداداته بمواجهة قوية أمام برشلونة في بطولة كأس خوان جامبر، والمقرر إقامتها يوم الأربعاء 19 أغسطس المقبل، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

محمد هاني الأهلي النادي الأهلي الحسين عموتة لافيينا برشلونة

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