محمد صلاح يحسم مستقبله .. توقيع رسمي مع هذا النادي والإعلان الأربعاء

حسم النجم المصري محمد صلاح الجدل المثار خلال الفترة الماضية بشأن مستقبله، بعدما استقر على وجهته الجديدة عقب نهاية رحلته مع ليفربول، لينضم إلى صفوف طرابزون سبور التركي في صفقة انتقال حر.

غادر صلاح ليفربول رسميًا في 30 يونيو الماضي، بعد مسيرة امتدت لتسعة أعوام داخل ملعب "أنفيلد"، حقق خلالها جميع الألقاب الممكنة مع الفريق الإنجليزي، ليبدأ بعدها مرحلة جديدة وسط تكهنات واسعة حول وجهته المقبلة.

وارتبط اسم قائد منتخب مصر بالانتقال إلى عدة دوريات، أبرزها الدوري السعودي والأمريكي، بالإضافة إلى الدوري التركي، قبل أن يدخل بشكتاش في مفاوضات متقدمة مع اللاعب، ويتوصل إلى اتفاق مبدئي لضمه.

لكن الصفقة لم تكتمل، بعدما توقفت المفاوضات بسبب الخلاف على المطالب المالية لوكيل أعمال اللاعب، رامي عباس، ليفتح ذلك الباب أمام طرابزون سبور للدخول بقوة في سباق التعاقد مع النجم المصري.

ووفقًا لشبكة "61saat" التركية، نجح طرابزون سبور في إنهاء الاتفاق مع محمد صلاح، حيث وقع اللاعب على عقود انضمامه للنادي، بعد إرسال المستندات الرسمية إليه في اليونان، حيث يقضي إجازته الصيفية.

وأضاف التقرير أن صلاح سيصل إلى مدينة طرابزون مساء الأربعاء، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة وتقديمه لاعبًا جديدًا في صفوف الفريق التركي.