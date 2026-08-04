إصابة 12 شخصًا إثر مطبات هوائية على متن رحلة تابعة لشركة "إير إنديا"

أُصيب ما لا يقل عن 12 شخصًا، بينهم اثنان من أفراد طاقم الطائرة، إثر تعرض رحلة تابعة لشركة "إير إنديا" قادمة من مدينة بوكيت التايلاندية إلى العاصمة الهندية نيودلهي لمطبات هوائية، اليوم الثلاثاء، بحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية.

وأفادت التقارير بأن الطائرة فقدت نحو 300 قدم من ارتفاعها خلال الرحلة، ما أثار حالة من الذعر بين الركاب.

ووفقًا للمسؤولين، هبطت الرحلة رقم AI2379 بسلام في مطار نيودلهي، فيما نُقل المصابون إلى عدد من المستشفيات لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وأكدت شركة "إير إنديا"، في بيان نقلته وسائل إعلام محلية، أن الطائرة تعرضت لاضطرابات جوية قصيرة أثناء مرحلة التحليق، ما أدى إلى تغير مؤقت في الارتفاع.

وكان على متن الطائرة 134 راكبًا وقت وقوع الحادث، وفقًا للتقارير.