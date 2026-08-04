قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد رياض يكشف موقفا طريفا مع الراحل عبد الرحمن أبو زهرة
وزير الصحة : مصر تمتلك موارد طبيعية واستشفائية متميزة يجب استغلالها
أحمد موسى : تطوير مطار القاهرة جعل إنهاء الإجراءات أسرع من مواني ألمانيا الجوية
تصعيد إسرائيلي جنوب لبنان.. غارات وقصف مدفعي وتفجيرات في بنت جبيل والنبطية
وجهة مفاجأة لـ سيف الجزيري بعد رحيله عن الزمالك .. أين يذهب؟
محمود مرجان : اجتماع الوسطاء بالقاهرة يؤكد الدور المصري في تثبيت هدنة غزة
إسبانيا تعلن عودة 70 ألف مهاجر إلى المغرب وتؤكد دعم الاتحاد الأوروبي لإدارة أزمة سبتة
الاتحاد اليوناني لكرة القدم يسحب دعمه لرئيس الفيفا
محمد صلاح يحسم مستقبله .. توقيع رسمي مع هذا النادي والإعلان الأربعاء
مفيش البط الكيني .. خالد الغندور : الكونفدرالية هذا الموسم نارية
نوع خضروات غير متوقع ينسف الوزن ويحمى الجسم
مش هسايرك في الكلام | رئيس شعبة المخابز لوزير التموين : الأسعار مزعلانا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حازم إمام يعلق على إمكانية رحيل بيريزا عن الزمالك

حازم امام
حازم امام
ياسمين تيسير

علق حازم إمام نجم الزمالك والمنتخب السابق حقيقة قرب رحيل خوان بيريزا عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحاليه

وأكد حازم امام في تصريحات صحفية "الله أعلم بيزيرا هيتباع ولا لأ بس شكل الكلام كده إن ممكن يحصل في الأمور أمور

وتابع :"فلوس الزمالك كلها خلصت في القضايا ومشاكل القيد والتراخيص، صرفوا كل فلوسهم وبيحاولوا يدفعوا للاعيبة مستحقاتهم"

كما كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق حقيقة  تلقي النادي عرضًا رسميًا من نادي شباب الأهلي الإماراتي لضم البرازيلي خوان بيزيرا

وقال شوبير في تصريحات اذاعية: “هل وصل عرض رسمي لنادي الزمالك من شباب الأهلي للتعاقد مع خوان بيزيرا؟ لا، لم يصل أي عرض على الإطلاق، ولم يتلقَّ النادي أو اللاعب أي عروض رسمية حتى الآن. هل يوجد اهتمام خليجي باللاعب؟ نسمع مثلما نسمع عن اهتمام بأسماء أخرى”

وأضاف: “سأقول لكم مفاجأة، الزمالك لا يمانع رحيل بيزيرا إذا وصل عرض مناسب، فالنادي لا يقف على أي لاعب. إذا جاء عرض بقيمة 6 أو 7 ملايين دولار، فسيتم السماح له بالرحيل.”

الزمالك بيريزا حازم امام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027 ..متى يعود الطلاب للمدارس؟|التعليم تحسم الجدل

الأرض

للمرة الأولى.. العلماء يشاهدون الأرض وهي تعيد بناء نفسها في أعماق المحيط الهندي

عداد الكهرباء

من 3 لأكثر من 400 جنيه.. 6 أسباب لخصم رصيد العداد بعد زيادة أسعار الكهرباء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

توقعات بارتفاع الذهب في مصر .. وعيار 21 يستقر عند هذا السعر

محمد صلاح

الفرعون يعود إلى جحر الذئاب.. محمد صلاح يقترب من روما

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على القاضى المزيف

فريق الأهلي

الأهلي يحسم الجدل حول موقف النادي من مقاطعة كأس مصر والسوبر المصري

بالمايوه..زوجة إمام عاشور تثير الجدل بجمالها الملفت

بالمايوه.. زوجة إمام عاشور تثير الجدل بجمالها في أحدث ظهور

ترشيحاتنا

هيئة الإحصاء الكندية

الفائض التجاري الكندي يقفز إلى ذروة 4 سنوات بفضل ضعف الدولار

رحلة تابعة لشركة "إير إنديا"

إصابة 12 شخصًا إثر مطبات هوائية على متن رحلة تابعة لشركة "إير إنديا"

الخارجية الأمريكة

الخارجية الأمريكية: مفاوضات لبنان وإسرائيل مستمرة حتى 6 أغسطس في روما

بالصور

طريقة عمل سندوتشات كفتة المطاعم.. بخطوات سهلة وطعم لا يقاوم

طريقة عمل سندوتشات كفتة المطاعم في المنزل
طريقة عمل سندوتشات كفتة المطاعم في المنزل
طريقة عمل سندوتشات كفتة المطاعم في المنزل

علامات خفية في الجهاز الهضمي قد تنذر بسرطان المعدة.. لا تتجاهل هذه الأعراض المبكرة

سرطان المعدة
سرطان المعدة
سرطان المعدة

5 أطعمة تساعد على توازن الهرمونات للنساء

اطعمه تساعد على توازن الهرمونات للنساء
اطعمه تساعد على توازن الهرمونات للنساء
اطعمه تساعد على توازن الهرمونات للنساء

علامات تدل على أن طفلك يعاني من قلق العودة إلى المدرسة.. استشاري يفسر

علامات تدل على أن طفلك يعاني من قلق العودة إلى المدرسة.. استشاري يفسر
علامات تدل على أن طفلك يعاني من قلق العودة إلى المدرسة.. استشاري يفسر
علامات تدل على أن طفلك يعاني من قلق العودة إلى المدرسة.. استشاري يفسر

فيديو

تامر حسين

تامر حسين: مفيش الأوحد في صناعة الموسيقى.. والاكتفاء النفسي سر النجاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف ادم

أحمد عاطف آدم يكتب : فخ الشائعات وقت الأزمات

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : صحة المواطن ليست مجالًا للإهمال .. أين الرقابة على محال الأغذية؟

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

المزيد