حازم إمام يعلق على إمكانية رحيل بيريزا عن الزمالك

علق حازم إمام نجم الزمالك والمنتخب السابق حقيقة قرب رحيل خوان بيريزا عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحاليه

وأكد حازم امام في تصريحات صحفية "الله أعلم بيزيرا هيتباع ولا لأ بس شكل الكلام كده إن ممكن يحصل في الأمور أمور

وتابع :"فلوس الزمالك كلها خلصت في القضايا ومشاكل القيد والتراخيص، صرفوا كل فلوسهم وبيحاولوا يدفعوا للاعيبة مستحقاتهم"

كما كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق حقيقة تلقي النادي عرضًا رسميًا من نادي شباب الأهلي الإماراتي لضم البرازيلي خوان بيزيرا

وقال شوبير في تصريحات اذاعية: “هل وصل عرض رسمي لنادي الزمالك من شباب الأهلي للتعاقد مع خوان بيزيرا؟ لا، لم يصل أي عرض على الإطلاق، ولم يتلقَّ النادي أو اللاعب أي عروض رسمية حتى الآن. هل يوجد اهتمام خليجي باللاعب؟ نسمع مثلما نسمع عن اهتمام بأسماء أخرى”

وأضاف: “سأقول لكم مفاجأة، الزمالك لا يمانع رحيل بيزيرا إذا وصل عرض مناسب، فالنادي لا يقف على أي لاعب. إذا جاء عرض بقيمة 6 أو 7 ملايين دولار، فسيتم السماح له بالرحيل.”